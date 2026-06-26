به دلیل رشد مصرف آب شرب؛
آبفای تاکستان برای عبور از تنش آبی، ظرفیت تولید آب را افزایش داد
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان از افزایش ۳۰ لیتر در ثانیهای ظرفیت آب آشامیدنی این شهر خبر داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، کمال اسماعیلزادگان با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و رشد مصرف آب شرب، بهمنظور جلوگیری از بروز تنش آبی در شهر تاکستان، عملیات تجهیز و بهرهبرداری از چاه شماره ۲۹ در قالب یک طرح ضربتی و با تلاش جهادی کارکنان آبفا به اجرا درآمد.
وی افزود: این پروژه شامل اجرای حدود ۵۰۰ متر خط انتقال، نصب الکتروپمپ و تجهیزات چاه، استقرار دیزلژنراتور و اجرای فونداسیون کانکس سرچاهی بوده است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان تصریح کرد: با بهرهبرداری از این چاه، ظرفیت تولید آب شرب شهر تاکستان حدود ۳۰ لیتر در ثانیه افزایش یافته و شرایط پایدارتری برای تأمین آب مشترکان فراهم شده است.
اسماعیلزادگان در پایان از شهروندان شهرها و روستاهای شهرستان تاکستان خواست با مدیریت مصرف و صرفهجویی در استفاده از آب، به پایداری شبکه توزیع و جلوگیری از افت فشار آب کمک کنند تا همه شهروندان از نعمت آب شرب پایدار بهرهمند شوند.