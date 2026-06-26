آبفای تاکستان برای عبور از تنش آبی، ظرفیت تولید آب را افزایش داد

به گزارش ایلنا در قزوین، کمال اسماعیل‌زادگان با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و رشد مصرف آب شرب، به‌منظور جلوگیری از بروز تنش آبی در شهر تاکستان، عملیات تجهیز و بهره‌برداری از چاه شماره ۲۹ در قالب یک طرح ضربتی و با تلاش جهادی کارکنان آبفا به اجرا درآمد.

وی افزود: این پروژه شامل اجرای حدود ۵۰۰ متر خط انتقال، نصب الکتروپمپ و تجهیزات چاه، استقرار دیزل‌ژنراتور و اجرای فونداسیون کانکس سرچاهی بوده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان تصریح کرد: با بهره‌برداری از این چاه، ظرفیت تولید آب شرب شهر تاکستان حدود ۳۰ لیتر در ثانیه افزایش یافته و شرایط پایدارتری برای تأمین آب مشترکان فراهم شده است.

اسماعیل‌زادگان در پایان از شهروندان شهرها و روستاهای شهرستان تاکستان خواست با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از آب، به پایداری شبکه توزیع و جلوگیری از افت فشار آب کمک کنند تا همه شهروندان از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند شوند.

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