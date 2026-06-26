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به دلیل رشد مصرف آب شرب؛

آبفای تاکستان برای عبور از تنش آبی، ظرفیت تولید آب را افزایش داد

آبفای تاکستان برای عبور از تنش آبی، ظرفیت تولید آب را افزایش داد
کد خبر : 1804613
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مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان از افزایش ۳۰ لیتر در ثانیه‌ای ظرفیت آب آشامیدنی این شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا در قزوین، کمال اسماعیل‌زادگان با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و رشد مصرف آب شرب، به‌منظور جلوگیری از بروز تنش آبی در شهر تاکستان، عملیات تجهیز و بهره‌برداری از چاه شماره ۲۹ در قالب یک طرح ضربتی و با تلاش جهادی کارکنان آبفا به اجرا درآمد.

وی افزود: این پروژه شامل اجرای حدود ۵۰۰ متر خط انتقال، نصب الکتروپمپ و تجهیزات چاه، استقرار دیزل‌ژنراتور و اجرای فونداسیون کانکس سرچاهی بوده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تاکستان تصریح کرد: با بهره‌برداری از این چاه، ظرفیت تولید آب شرب شهر تاکستان حدود ۳۰ لیتر در ثانیه افزایش یافته و شرایط پایدارتری برای تأمین آب مشترکان فراهم شده است.

اسماعیل‌زادگان در پایان از شهروندان شهرها و روستاهای شهرستان تاکستان خواست با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از آب، به پایداری شبکه توزیع و جلوگیری از افت فشار آب کمک کنند تا همه شهروندان از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند شوند.

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