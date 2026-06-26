به گزارش ایلنا، شهاب محمدی در جریان بازدید اعضای کارگروه حفاظت کیفی آب شهرستان سنندج از تصفیه‌خانه فاضلاب روستای سراب قامیش، افزود: این تصفیه‌خانه از مطالبات دیرینه شهروندان شهرستان سنندج و مصرف‌کنندگان آب سد وحدت بوده که پس از سال‌ها پیگیری به مرحله بهره‌برداری اولیه خود رسیده است.

وی به دستاوردهای و پیامدهایی که بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فوق با خود به همراه دارد اشاره کرده و ادامه داد: راه‌اندازی تصفیه‌خانه فاضلاب روستای سراب قامیش، یکی از تهدیدات اصلی در زمینه آلودگی آب سد وحدت را برطرف کرده و نقش مهمی در حفاظت از منابع آبی و ارتقاء شاخص‌های زیست‌محیطی منطقه دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان سنندج بر ضرورت تکمیل بخش‌های باقی‌مانده این پروژه تأکید کرده و اظهار داشت: بهره‌برداری کامل از تصفیه‌خانه فاضلاب روستای سراب قامیش نیازمند تخصیص اعتبارات جدید است تا تمامی بخش‌های پیش‌بینی شده در این پروژه به صورت کامل اجراسس و در نهایت عملیاتی شود.

محمدی تصریح کرد: اعضای کارگروه حفاظت کیفی آب شهرستان سنندج با هدف بررسی وضعیت بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب روستای سراب قامیش، اقدام به بازدید میدانی از این مجموعه کردند. در جریان این بازدید، اعضای کارگروه از نزدیک در جریان روند فعالیت، مسائل و مشکلات موجود در تصفیه‌خانه قرار گرفتند.

وی بیان داشت: در این بازدید، معاون عمرانی فرمانداری شهرستان سنندج با تأکید بر ضرورت تکمیل این پروژه، از دستگاه‌های اجرایی ذیربط خواست برای رفع نواقص و بهره‌برداری کامل تصفیه‌خانه همکاری کنند. مشاور طرح نیز توضیحاتی درباره نوع، سازوکار و عملکرد این تصفیه‌خانه فاضلاب روستای سراب قامیش ارائه کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان سنندج به دیگر موارد عنوان شده در جریان بازدید اعضای کارگروه حفاظت کیفی آب شهرستان سنندج از تصفیه‌خانه فاضلاب روستای سراب قامیش اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: در این بازدید همچنین کاستی‌ها، نیازهای فنی و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه تشریح شد.

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