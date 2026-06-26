کارشناس هواشناسی استان:
موج گرمای کوتاه در قزوین جای خود را به هوای خنک میدهد
کارشناس هواشناسی استان قزوین از تغییر الگوی جوی در روزهای آینده خبر داد و گفت: پس از افزایش نسبی دما در روزهای ابتدایی هفته، با نفوذ جریانهای شمالی، دمای هوا در استان کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا در قزوین، مهدی آخوندی با اعلام این خبر گفت: تا اواسط هفته آینده، وضعیت جوی استان از پایداری نسبی برخوردار است، اما تغییر در جهت جریانهای هوا، شرایط متفاوتی را از نظر دما و وضعیت دید در برخی مناطق استان رقم خواهد زد.
وی افزود: امروز جمعه و روز شنبه، دمای هوا در استان نسبت به روزهای گذشته افزایش نسبی خواهد داشت و این موج گرمایی کوتاه، پیش از ورود سامانه جدید جوی رخ میدهد.
به گفته این کارشناس هواشناسی، از روزهای یکشنبه و دوشنبه با نفوذ زبانههای پرفشار و شمالی شدن جریانات هوا، علاوه بر وزش بادهای شمالی، کاهش نسبی دما در سطح استان پیشبینی میشود.
آخوندی همچنین از احتمال وقوع مه در ارتفاعات شمالی استان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد و گفت: بارشهای پراکنده نیز در این مناطق دور از انتظار نیست و این شرایط میتواند بر میزان دید افقی و تردد در مناطق مرتفع تأثیرگذار باشد.