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با آغاز موج بازگشت مسافران رخ داد؛

هشدار پلیس راه قزوین به مسافران/ از سفر در ساعات اوج ترافیک خودداری کنید

هشدار پلیس راه قزوین به مسافران/ از سفر در ساعات اوج ترافیک خودداری کنید
کد خبر : 1804609
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با پایان تعطیلات سه‌روزه، موج بازگشت مسافران آغاز شده و حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی با اعلام این خبر اظهار کرد: از صبح امروز جمعه، تردد خودروها در آزادراه‌های قزوین-رشت، قزوین-زنجان و قزوین-کرج به‌صورت پرحجم جریان دارد و در برخی مقاطع، ترافیک به وضعیت نیمه‌سنگین رسیده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود این شرایط در ساعات بعدازظهر تشدید شده و تا اواخر شب ادامه یابد، افزود: بخشی از این موج ترافیکی تا عصر روز شنبه نیز در مسیر منتهی به پایتخت ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگان خواست با برنامه‌ریزی مناسب، از سفر در ساعات اوج ترافیک خودداری کرده و با رعایت فاصله طولی، پرهیز از استفاده از شانه اضطراری و رانندگی همراه با صبر و حوصله، به کاهش حوادث جاده‌ای کمک کنند.

سرهنگ تقی‌خانی همچنین با تأکید بر اینکه خستگی یکی از عوامل اصلی تصادفات در پایان تعطیلات است، توصیه کرد رانندگان پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خواب‌آلودگی، در مکانی امن توقف کنند.

وی همچنین نسبت به توقف در حاشیه آزادراه‌ها و جاده‌های برون‌شهری هشدار داد و استفاده از مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی را برای استراحت و دریافت خدمات ضروری توصیه کرد.

 

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