شرکت آبفا استان اعلام کرد:
قطعی 24 ساعته آب در شهرستانهای غربی هرمزگان از شامگاه جمعه 5 تیر
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: بر اثر شکستگی در خطوط ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی محرم، آب شرب مشترکان در شهرستانهای پارسیان، بندرلنگه و بستک از شامگاه امروز جمعه 5 تیر ماه 1405 به مدت 24 ساعت قطع خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این حادثه در شبکه انتقال آب هرمزگان، روستاهای هشنیز، بهده، کناردان و چهواز در شهرستان پارسیان، مجتمع فرامرزان و شهرهای جناح و هنگویه در شهرستان بستک و همچنین تمامی روستاهای شهرستان بندرلنگه را که از این خط اصلی تأمین میشوند، تحت تأثیر خود قرار داده است.
در اطلاعیه صادر شده از سوی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان عنوان شده است: عملیات ترمیم و رفع شکستگی خطوط ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی محرم، از ساعت 19 شامگاه امروز جمعه 5 تیر ماه آغاز خواهد شد. همچنین در این راستا تلاش میشود ظرف بازه زمانی شبانهروز آینده، جریان آب فوق به حالت عادی بازگردد.
در این اطلاعیه آمده است: ضمن پوزش از شهروندان این 3 شهرستان، از آنان تقاضا میشود تا با مدیریت مصرف و ذخیرهسازی آب در مخازن خانگی، همکاری لازم را با گروههای امدادی و تعمیراتی آبفای استان هرمزگان داشته باشند. همچنین تانکرهای آبرسانی سیار نیز برای نقاط حساس و مراکز حیاتی در نظر گرفته شده است.
در اطلاعیه فوق ذکر شده است: این اطلاعیه بروزرسانی خواهد شد و مشترکان میتوانند اخبار تکمیلی را از طریق سامانه پیامکی و پایگاه خبری آبفای هرمزگان پیگیری کنند. شهرستانهای پارسیان، بندرلنگه و بستک در نوار غربی استان هرمزگان قرار دارد و بخش عمدهای از تأمین آب شرب آنها وابسته به طرح آبرسانی محرم است.