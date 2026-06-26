به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این حادثه در شبکه انتقال آب هرمزگان، روستاهای هشنیز، بهده، کناردان و چهواز در شهرستان پارسیان، مجتمع فرامرزان و شهرهای جناح و هنگویه در شهرستان بستک و همچنین تمامی روستاهای شهرستان بندرلنگه را که از این خط اصلی تأمین می‌شوند، تحت تأثیر خود قرار داده است.

در اطلاعیه صادر شده از سوی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان عنوان شده است: عملیات ترمیم و رفع شکستگی خطوط ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی محرم، از ساعت 19 شامگاه امروز جمعه 5 تیر ماه آغاز خواهد شد. همچنین در این راستا تلاش می‌شود ظرف بازه زمانی شبانه‌روز آینده، جریان آب فوق به حالت عادی بازگردد.

در این اطلاعیه آمده است: ضمن پوزش از شهروندان این 3 شهرستان، از آنان تقاضا می‌شود تا با مدیریت مصرف و ذخیره‌سازی آب در مخازن خانگی، همکاری لازم را با گروه‌های امدادی و تعمیراتی آبفای استان هرمزگان داشته باشند. همچنین تانکرهای آبرسانی سیار نیز برای نقاط حساس و مراکز حیاتی در نظر گرفته شده است.

در اطلاعیه فوق ذکر شده است: این اطلاعیه بروزرسانی خواهد شد و مشترکان می‌توانند اخبار تکمیلی را از طریق سامانه پیامکی و پایگاه خبری آبفای هرمزگان پیگیری کنند. شهرستان‌های پارسیان، بندرلنگه و بستک در نوار غربی استان هرمزگان قرار دارد و بخش عمده‌ای از تأمین آب شرب آنها وابسته به طرح آبرسانی محرم است.

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