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معاون توسعه مدیریت استانداری مرکزی خبر داد:

در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی روز 6 تیر

در حمایت از تیم ملی فوتبال؛ تأخیر در آغاز بکار فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی روز 6 تیر
کد خبر : 1804605
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معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استانداری مرکزی گفت: با توجه به آغاز بازی مهم تیم ملی فوتبال ایران مقابل مصر از ساعت 6:30 صبح و به منظور تقویت موج حمایت از تیم ملی به عنوان نماد انسجام و اتحاد ایرانیان در جام‌جهانی فوتبال، زمان کار دستگاه‌های اجرایی استان در روز شنبه 6 تیر ماه از ساعت 9:30 آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، علی میرزایی افزود: این تصمیم با هدف فراهم کردن امکان همراهی هر چه بیشتر شهروندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با تیم ملی کشورمان اتخاذ شده است. با این تصمیم، کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی می‌توانند بدون هیچگونه نگرانی از تداخل با ساعت کاری، مسابقه تیم ملی را تماشا کنند.

تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه 6 تیر ماه از ساعت 6:30 صبح سومین دیدار خود در جام‌جهانی 2026 را مقابل تیم ملی مصر برگزار و برای کسب مجوز صعود به مرحله حذفی تلاش می‌کند. تیم ملی در صورت کسب امتیاز در این مسابقه، برای نخستین بار در تاریخ فوتبال کشور موفق به صعود به مرحله حذفی جام‌جهانی خواهد شد.

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