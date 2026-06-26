نماینده مردم اراک عنوان کرد:
اهداء خون در مناسبتهای مذهبی نمادی روشن از فرهنگ ایثار و نوعدوستی
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: حضور گسترده شهروندان در پایگاه انتقال خون اراک و اهداء خون در مناسبتهای مذهبی به ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، نمادی روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی، فرهنگ ایثار و نوعدوستی در میان شهروندان این منطقه است.
به گزاش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جریان بازدید از پایگاه انتقال خون شهرستان اراک و بررسی روند خدمترسانی به اهداءکنندگان خون، گفت: اهدای خون در روزهای تاسوعا و عاشورا، تنها یک اقدام درمانی نیست، بلکه جلوهای از باورهای عمیق دینی، روحیه ایثار و احساس مسئولیت شهروندان نسبت به سلامت و جان همنوعان است.
وی ادامه داد: حضور شهروندان در پایگاههای انتقال خون در مناسبتهای مذهبی، پیامی فراتر از مرزهای جغرافیایی و زمانی دارد و درک عمیق این حقیقت است که حیاتبخشی والاترین عبادت است. این حضور ارزشمند بیانگر پیوند عمیق ارزشهای دینی است و این سرمایه فرهنگی میتواند در حوزههای مختلف نیز الگوآفرین باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: فرهنگ اهداء خون در ایام محرم بسیار ارزشمند بوده و امید است این نوعدوستی که در تاسوعا و عاشورای حسینی به راه افتاده، به یک جریان مستمر و پایدار در طول سال تبدیل شود تا هیچ بیماری در مسیر درمان خود، دغدغهای بابت تامین فرآوردههای خونی نداشته باشد.
ابراهیمی تصریح کرد: این حضور ارزشمند اهداءکنندگان خون نشاندهنده فرهنگ یاریرسانی به دیگران و مشارکت در امور انسانی در میان شهروندان شهرستان اراک بوده و از جایگاه بالایی برخوردار است که باید بیش از پیش تقویت شود. تأمین خون مورد نیاز بیماران، نیازمند مشارکت آگاهانه و مداوم مردم در تمامی ایام سال است.
وی به اهمیت نقشآفرینی خیرین و نهادهای مردمی در توسعه زیرساختهای حوزه سلامت اشاره کرده و بیان داشت: پشتیبانی از انتقال خون از اهمیت بسزایی برخوردار است. بهرهگیری از ظرفیتهای داوطلبانه در کنار ارتقاء تجهیزات و امکانات مراکز انتقال خون، میتواند ضریب امنیت سلامت جامعه را به طور چشمگیری افزایش دهد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: حمایت از سازمان انتقال خون نه فقط به عنوان یک نهاد اجرایی، بلکه به عنوان یکی از ستونهای اصلی نظام سلامت کشور، وظیفهای همگانی است. در این راستا مجلس نیز با جدیت پیگیر تخصیص اعتبارات و حمایتهای قانونی لازم از مجموعه انتقال خون خواهد بود.
به گزارش ایلنا، در جریان این بازدید، کارکنان و متخصصان پایگاه انتقال خون اراک نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این مرکز در ایام تعطیلات، به تبیین چالشها و نیازهای فنی این مجموعه برای افزایش ظرفیت خونگیری پرداختند که با استقبال و قول مساعدت نماینده مجلس برای پیگیری مطالبات در سطح کلان همراه بود.