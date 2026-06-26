خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهار حریق جزئی در واحد ۳۸۰ پتروشیمی کارون؛ حادثه بدون تلفات و خسارت پایان یافت

مهار حریق جزئی در واحد ۳۸۰ پتروشیمی کارون؛ حادثه بدون تلفات و خسارت پایان یافت
کد خبر : 1804594
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی پتروشیمی کارون اعلام کرد حریق جزئی که ظهر امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ در جریان عملیات آواربرداری و ایمن‌سازی تأسیسات این مجتمع رخ داده بود، با اقدام سریع نیروهای آتش‌نشانی و تیم‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی در پی نداشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی کارون، ظهر امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵، در جریان عملیات آواربرداری و ایمن‌سازی ناشی از حملات اخیر به تأسیسات منطقه، بخشی از واحد ۳۸۰ این مجتمع دچار حریق جزئی شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای آتش‌نشانی و تیم‌های امدادی پتروشیمی کارون با واکنشی سریع، دقیق و هماهنگ، موفق شدند آتش‌سوزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌طور کامل مهار و خاموش کنند.

روابط عمومی پتروشیمی کارون همچنین تأکید کرد این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی به همراه نداشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی