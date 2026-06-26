مهار حریق جزئی در واحد ۳۸۰ پتروشیمی کارون؛ حادثه بدون تلفات و خسارت پایان یافت

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی کارون، ظهر امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵، در جریان عملیات آواربرداری و ایمن‌سازی ناشی از حملات اخیر به تأسیسات منطقه، بخشی از واحد ۳۸۰ این مجتمع دچار حریق جزئی شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای آتش‌نشانی و تیم‌های امدادی پتروشیمی کارون با واکنشی سریع، دقیق و هماهنگ، موفق شدند آتش‌سوزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌طور کامل مهار و خاموش کنند.

روابط عمومی پتروشیمی کارون همچنین تأکید کرد این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی به همراه نداشته است.

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