مهار حریق جزئی در واحد ۳۸۰ پتروشیمی کارون؛ حادثه بدون تلفات و خسارت پایان یافت
روابط عمومی پتروشیمی کارون اعلام کرد حریق جزئی که ظهر امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ در جریان عملیات آواربرداری و ایمنسازی تأسیسات این مجتمع رخ داده بود، با اقدام سریع نیروهای آتشنشانی و تیمهای امدادی در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد و هیچگونه تلفات جانی یا خسارت مالی در پی نداشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی کارون، ظهر امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵، در جریان عملیات آواربرداری و ایمنسازی ناشی از حملات اخیر به تأسیسات منطقه، بخشی از واحد ۳۸۰ این مجتمع دچار حریق جزئی شد.
بر اساس این گزارش، نیروهای آتشنشانی و تیمهای امدادی پتروشیمی کارون با واکنشی سریع، دقیق و هماهنگ، موفق شدند آتشسوزی را در کوتاهترین زمان ممکن بهطور کامل مهار و خاموش کنند.
روابط عمومی پتروشیمی کارون همچنین تأکید کرد این حادثه هیچگونه تلفات جانی یا خسارت مالی به همراه نداشته است.