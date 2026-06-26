خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاخیر در شروع به کار ادارات خوزستان در روز شنبه

تاخیر در شروع به کار ادارات خوزستان در روز شنبه
کد خبر : 1804590
لینک کوتاه کپی شد.

استانداری خوزستان در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران، دستور داد ادارات استان روز شنبه با تأخیر فعالیت خود را آغاز کنند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، با توجه به مسابقه حساس تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ که صبح شنبه ۶ تیر از ساعت ۶:۳۰ برابر تیم ملی فوتبال مصر برگزار می‌شود، با دستور استاندار خوزستان، ادارات استان فردا شنبه از ساعت ۹:۳۰ فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

بر اساس این تصمیم، زمان شروع به کار ادارات خوزستان با هدف همراهی بیشتر مردم و کارکنان با این رویداد ورزشی ملی، با تأخیر تعیین شده است.

در این اطلاعیه آمده است: بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر مراکز نوبت‌کاری، امدادی و ضروری از این تصمیم مستثنی هستند و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی