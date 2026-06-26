تاخیر در شروع به کار ادارات خوزستان در روز شنبه

بر اساس این تصمیم، زمان شروع به کار ادارات خوزستان با هدف همراهی بیشتر مردم و کارکنان با این رویداد ورزشی ملی، با تأخیر تعیین شده است.

در این اطلاعیه آمده است: بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی و سایر مراکز نوبت‌کاری، امدادی و ضروری از این تصمیم مستثنی هستند و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.