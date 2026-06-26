تاخیر در شروع به کار ادارات خوزستان در روز شنبه
استانداری خوزستان در راستای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران، دستور داد ادارات استان روز شنبه با تأخیر فعالیت خود را آغاز کنند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، با توجه به مسابقه حساس تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ که صبح شنبه ۶ تیر از ساعت ۶:۳۰ برابر تیم ملی فوتبال مصر برگزار میشود، با دستور استاندار خوزستان، ادارات استان فردا شنبه از ساعت ۹:۳۰ فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
بر اساس این تصمیم، زمان شروع به کار ادارات خوزستان با هدف همراهی بیشتر مردم و کارکنان با این رویداد ورزشی ملی، با تأخیر تعیین شده است.
در این اطلاعیه آمده است: بیمارستانها، مراکز درمانی، اورژانس، آتشنشانی و سایر مراکز نوبتکاری، امدادی و ضروری از این تصمیم مستثنی هستند و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.