امام جمعه قزوین:
رهبر شهید با مذاکره برای دفع شر دشمن و رفع تحریمها موافق بودند
امام جمعه قزوین با استناد به بیانات امام در سالهای مختلف گفت: امام و رهبر شهیدمان با مذاکره برای دفع شر دشمن و رفع تحریمها در صورت رعایت شروط موافقت داشتهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله حسین مظفری عصر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید گفت: از همه مردم و مسئولان انتظا داریم که دست به دست هم دهند تا این آیین به شایستگی برگزار شود.
وی با اعلام اینکه جمعیتی بالغ بر 20 میلیون نفر در این مراسم شرکت خواهند کرد، تأکید کرد: همه باید پای کار بیایند و منتظر دستور دیگران نباشند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تلاشهای قوه قضاییه گفت: خواستار رسیدگی سریع به پروندههای شرکتهای خودروسازی و احقاق حقوق مردم هستیم و همچنین از مسئولان مجلس شورای اسلامی نیز میخواهیم که هرچه سریعتر صحن عمومی مجلس را بازگشایی کنند.
آیتالله مظفری با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ شناختی دشمن، تأکید کرد: امروز به روشنی ثابت شده که ایران اسلامی در میدان نظامی پیروز است؛ دشمن با وجود هزینههای سنگین، به هیچیک از اهداف شوم خود نرسیده است.
وی با استناد به تحلیلهای رسانههای خارجی گفت: نیویورک تایمز نوشته که ایران در این جنگ پیروز شده و 92 درصد صهیونیستها معتقدند که امنیت بلندمدت اسرائیل تضعیف شده است. همچنین به اعتراف مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا این کشور به وحشتناکترین شکل ممکن تسلیم ایران شد.
خطیب جمعه قزوین با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) درباره مذاکره تصریح کرد: مذاکره خود به خود حکمی ندارد؛ با شرایطی میتواند خوب باشد و با شرایطی بد. مذاکره باید از موضع قدرت و قوت باشد، نه از سر ضعف و تسلیم.
آیتالله مظفری با استناد به بیانات امام در سالهای مختلف، اضافه کرد: امام و رهبر شهیدمان با مذاکره برای دفع شر دشمن و رفع تحریمها در صورت رعایت شروط موافقت داشتهاند.
وی با تأکید بر اینکه امروز ایران با پشتوانه پیروزی میدانی پای میز مذاکره میرود، ادامه داد: ما یک قدرتمند پیروز هستیم و مذاکره ما برای اعلام آشتی و اعتماد با دشمن نیست؛ از سر قوت و قدرت حاضر میشویم تا حقوق ملت را تثبیت کنیم.
نماینده استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به شروط مقام معظم رهبری برای مذاکره اشاره کرد و گفت: پایان کامل جنگ، توقف عملیات نظامی، اعمال حاکمیت ایران در تنگه هرمز، حفظ حقوق هستهای، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و لغو کامل تحریمها، از جمله شروطی است که رهبری تعیین کردهاند و مسئولین نیز متعهد شدهاند که در این موارد کوتاهی نکنند.
آیتالله مظفری با اشاره به امضای تفاهمنامه توسط 12 نفر از 13 عضو شورا افزود: مقام معظم رهبری با وجود نظر اولیهشان، با توجه به تعهدات و شروط، رضایت خود را اعلام کردند و فرمودند که مردم نیز نظارت خواهند کرد.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ وحدت ملی از مردم خواست که به مسئولین اعتماد کنند و ضمن مطالبهگری، از تفرقهافکنی و بیاعتمادی پرهیز کنند و ادامه داد: اگر مردم نگران شوند و اعتمادشان را از دست بدهند، خیابانها خلوت میشود و آب به آسیاب دشمن ریختهایم.
خطیب نماز جمعه شهر قزوین با اشاره به اقدام آقایان قالیباف و عراقچی در ترک جلسه مذاکره در واکنش به اهانتهای مقام آمریکایی از این حرکت تمجید کرد و گفت: «کار بسیار خوبی کردند، اما چرا اعلام کردند که مذاکرات فنی ادامه دارد؟ این حرکت را کمجلوه ندهید.
آیتالله مظفری تأکید کرد: در برابر لفاظیهای دشمن کم نیاورید و شأن ملت بزرگ ایران را حفظ کنید. مراقب باشید جنگ برده شده را سر میز مذاکره نبازید و از تکرار تجربههای تلخ گذشته جلوگیری کنید.
وی در پایان صحبتهای خود با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل» از درگاه خداوند خواست که نقشههای دشمنان را خنثی کرده و عزت و شرافت ملت ایران را حفظ کند.