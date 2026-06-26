به گزارش ایلنا از البرز، محمد کاظمی، مدیر بحران فرمانداری چهارباغ با اشاره به حادثه غرق‌شدگی اخیر در این شهرستان، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، یک کودک یک‌ونیم‌ساله در استخر یک ویلای شخصی در روستای زعفرانیه سقوط کرد و دو زن برای نجات او وارد استخر شدند.

وی افزود: این دو زن که از اتباع خارجی بودند، به دلیل ناآشنایی با فنون شنا و نجات غریق، به همراه کودک دچار غرق‌شدگی شدند و هر سه جان خود را از دست دادند.

مدیر بحران فرمانداری شهرستان چهارباغ با تأکید بر رعایت اصول ایمنی گفت: افرادی که مهارت نجات غریق ندارند، در صورت مواجهه با حادثه غرق‌شدگی، باید ضمن حفظ خونسردی، بلافاصله با شماره‌های امدادی ۱۱۲، ۱۱۵ یا ۱۲۵ تماس بگیرند و با استفاده از وسایلی مانند طناب، چوب، الوار یا حلقه نجات، فرد گرفتار را بدون ورود مستقیم به آب به محل امن منتقل کنند.

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