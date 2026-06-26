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غرق‌شدن سه نفر در استخر ویلایی در چهارباغ/کودک یک‌ونیم‌ساله و دو زن جان باختند

غرق‌شدن سه نفر در استخر ویلایی در چهارباغ/کودک یک‌ونیم‌ساله و دو زن جان باختند
کد خبر : 1804538
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مدیر بحران فرمانداری شهرستان چهارباغ از جان‌باختن دو زن و یک کودک یک‌ونیم‌ساله بر اثر غرق‌شدگی در استخر یک ویلای شخصی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، محمد کاظمی، مدیر بحران فرمانداری چهارباغ با اشاره به حادثه غرق‌شدگی اخیر در این شهرستان، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، یک کودک یک‌ونیم‌ساله در استخر یک ویلای شخصی در روستای زعفرانیه سقوط کرد و دو زن برای نجات او وارد استخر شدند.

وی افزود: این دو زن که از اتباع خارجی بودند، به دلیل ناآشنایی با فنون شنا و نجات غریق، به همراه کودک دچار غرق‌شدگی شدند و هر سه جان خود را از دست دادند.

مدیر بحران فرمانداری شهرستان چهارباغ با تأکید بر رعایت اصول ایمنی گفت: افرادی که مهارت نجات غریق ندارند، در صورت مواجهه با حادثه غرق‌شدگی، باید ضمن حفظ خونسردی، بلافاصله با شماره‌های امدادی ۱۱۲، ۱۱۵ یا ۱۲۵ تماس بگیرند و با استفاده از وسایلی مانند طناب، چوب، الوار یا حلقه نجات، فرد گرفتار را بدون ورود مستقیم به آب به محل امن منتقل کنند.

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