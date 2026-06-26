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در تماس با ایلنا عنوان شد؛

اعتراض کشاورزان هندیجان به برداشت بی‌رویه آب از بالادست رودخانه زهره

اعتراض کشاورزان هندیجان به برداشت بی‌رویه آب از بالادست رودخانه زهره
کد خبر : 1804375
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جمعی از کشاورزان هندیجان با ابراز نگرانی از نرسیدن آب رهاسازی‌شده از سد آسک به اراضی پایین‌دست، خواستار بررسی فوری این موضوع از سوی مسئولان استان خوزستان شدند.

جمعی از کشاورزان شهرستان هندیجان در تماس با ایلنا، ضمن اشاره به مشکلات ناشی از کمبود آب در پایین‌دست حوضه، نسبت به نرسیدن آب رهاسازی‌شده از سد آسک به اراضی کشاورزی منطقه اعتراض کردند.

به گفته این کشاورزان، باز بودن کانال‌های بالادست و برداشت آب در مسیر، موجب شده بخش قابل توجهی از آب پیش از رسیدن به هندیجان مصرف شود؛ موضوعی که علاوه بر تشدید کم‌آبی، افزایش شوری آب و خسارت به اراضی کشاورزی منطقه را نیز به دنبال داشته است.

کشاورزان هندیجان با طرح این پرسش که در صورت نرسیدن حق‌آبه قانونی و تعیین‌شده منطقه به مقصد نهایی، مسئولیت خسارت‌های وارده به بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی بر عهده چه نهادی خواهد بود؟ خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.

آن‌ها همچنین تأکید کردند: آبی که با هدف تأمین نیاز نخیلات، مصرف روستاییان و آب مورد نیاز دام‌ها رهاسازی شده، نباید در مسیر، به‌صورت ناعادلانه برداشت و مصرف شود، در حالی که ساکنان و کشاورزان پایین‌دست همچنان در انتظار دریافت سهم قانونی خود هستند.

کشاورزان هندیجان در پایان از مسئولان ذی‌ربط در استان خوزستان و شهرستان هندیجان خواستند با بررسی دقیق وضعیت موجود، نسبت به تأمین حق‌آبه منطقه، نظارت بر نحوه توزیع آب و جلوگیری از تضییع حقوق بهره‌برداران پایین‌دست اقدام کنند.

 

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