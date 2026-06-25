حسین تقی‌خانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در قزوین بیان کرد: ساعت ۱۵ امروز در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در کیلومتر ۴۰ باند شمالی آزادراه قزوین_کرج حوالی پادگان شهدای جواد نیا بلافاصله عوامل پلیس راه به همراه سایر دستگاه‌های امدادی در محل حاضر شدند.

وی اضافه کرد: در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه سواری تویوتا لندکروز ۲۰۱۳ ایران ۱۱ در حال تردد از سمت قزوین به سمت تهران به دلیل عدم توجه به جلو راننده از سطح راه خارج شده و با برخورد به موانع حاشیه راه واژگون شده است.

فرمانده پلیس راه استان قزوین گفت: متاسفانه راننده و سرنشین که زن و شوهری میانسال بودند، به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی به طرز هولناکی جان خود را از دست دادند.

تقی‌خانی افزود: سواری لندکروز از خودروهای به روز و ایمن دنیا بوده و دارای کیسه هوای جلو، عقب و جانبی است و با وجود باز شدن تمامی کیسه های هوا، عدم استفاده از کمربند ایمنی باعث پرتاب راننده به بیرون خودرو و همچنین برخورد سرنشین با قسمت های سخت وسیله نقلیه و فوت هر دو نفر شده است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از کمربند ایمنی به عنوان رشته حیات حتی در خودروهای به روز دنیا الزام قانونی و ایمنی است اضافه کرد: متأسفانه برخی از رانندگان با تصور غلط مبنی بر ایمنی کامل خودروهای گران قیمت نسبت به رعایت مقررات راهور کم توجه هستند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قزوین ادامه داد: همین برداشت ناصحیح موجب از دست رفتن سلامت و بعضا جان آنها می شود، لذا همه رانندگان باید خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات دانسته تا از بروز فجایع مشابه پیشگیری به عمل آید.

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