به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش اظهار داشت: بر اساس مصوبات گارگروه ملی و استانی سازگاری با کم آبی، خروجی سد مخزنی زاینده رود جهت تامین نیاز زیست محیطی رودخانه و تامین آب باغ ها و زمین های کشاورزی در انتهای روز جمعه پنج تیر افزایش خواهد یافت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: این مرحله دومین نوبت توزیع آب برای باغات و کشاورزی شرق و سومین نوبت آبرسانی به باغات غرب حوضه آبریز در سال جاری است.

وی بیان کرد: به منظور انجام امور حفاظتی رودخانه و نظارت بر توزیع آب، ۶۸ تیم از شرکت میراب و آب منطقه ای به همراه گروه های گشت و نظارت در طول دوره آبرسانی در مسیر رودخانه و کانال ها استقرار خواهند یافت.

شیشه فروش با تاکید بر ضرورت عدم استقرار در بستر و مسیر کانال های آبیاری برای پیشگیری از وقوع حوادث غرق شدگی گفت: نظارت شرکت آب منطقه ای، شرکت میراب زاینده رود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری ها و دهیاران شهرها و روستاهای در مسیر رودخانه جهت تامین نیاز آبی باغداران و کشاورزان و تحقق اهداف توزیع آب ضروریست.

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