خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خروجی سد زاینده رود از روز جمعه افزایش می‌یابد

خروجی سد زاینده رود از روز جمعه افزایش می‌یابد
کد خبر : 1804302
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: خروجی سد زاینده رود از روز جمعه برای تامین نیاز زیست محیطی رودخانه و توزیع آب در شبکه‌های آبیاری مدرن و سنتی افزایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش اظهار داشت: بر اساس مصوبات گارگروه ملی و استانی سازگاری با کم آبی، خروجی سد مخزنی زاینده رود جهت تامین نیاز زیست محیطی رودخانه و تامین آب باغ ها و زمین های کشاورزی در انتهای روز جمعه پنج تیر افزایش خواهد یافت.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: این مرحله دومین نوبت توزیع آب برای باغات و کشاورزی شرق و سومین نوبت آبرسانی به باغات غرب حوضه آبریز در سال جاری است.

وی بیان کرد: به منظور انجام امور حفاظتی رودخانه و نظارت بر توزیع آب، ۶۸ تیم از شرکت میراب و آب منطقه ای به همراه گروه های گشت و نظارت در طول دوره آبرسانی در مسیر رودخانه و کانال ها استقرار خواهند یافت.

شیشه فروش با تاکید بر ضرورت عدم استقرار در بستر و مسیر کانال های آبیاری برای پیشگیری از وقوع حوادث غرق شدگی گفت: نظارت شرکت آب منطقه ای، شرکت میراب زاینده رود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری ها و دهیاران شهرها و روستاهای در مسیر رودخانه جهت تامین نیاز آبی باغداران و کشاورزان و تحقق اهداف توزیع آب ضروریست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی