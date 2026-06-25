آمادهباش ۴۵۶ تیم امدادی در اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با هشدار نسبت به تداوم وزش تندباد و کاهش دما در سطح این استان تا روز شنبه، از آمادهباش کامل ۴۵۶ تیم امدادی و خدماتی برای تامین ایمنی و رفاه عزاداران حسینی خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشهفروش روز پنجشنبه در گفت و گو با رسانهها اظهار داشت: بر اساس نقشههای هواشناسی، وزش تندباد همراه با کاهش ۲ درجهای دما تا روز شنبه و بیشتر در ساعات عصر و شب امروز و فردا ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: این پدیده جوی در شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، بادرود، خور و بیابانک، ورزنه، نایین، نطنز و همچنین مناطق و محورهای جادهای شرق، شمال و جنوب استان محسوستر خواهد بود که در همین راستا، دستورالعملهای لازم برای استحکام بخشی به سازههای موقت، داربستها و خیمههای عزاداری به متولیان مربوطه ابلاغ شده است.
وی با تاکید بر اینکه تدابیر پیشگیرانه از روزها قبل از آغاز ماه محرم اتخاذ شده بود، افزود: با هم افزایی دستگاههای امدادی و خدمات رسان، ایمنی مساجد، بقاع متبرکه و حسینیهها پایش شده و ضمن رفع نواقص احتمالی در شبکههای برق، آب و تجهیزات مهار آتش، آموزشهای ضروری نیز به عوامل اجرایی هیاتهای مذهبی ارائه شده است.
شیشهفروش خاطرنشان کرد: در ایام تاسوعا و عاشورا، ۴۵۶ تیم پشتیبانی اعم از نیروهای شهرداری، آتشنشانی، اورژانس، هلالاحمر، پلیس راه و راهور، راهداری، مرکز بهداشت و شرکتهای خدماتی (آب، برق، گاز، نفت و مخابرات) در سطح استان مستقر هستند تا با هدف آبرسانی، تأمین پایدار انرژی، ارتباطات، کنترل ایمنی شبکه و نظارت بهداشتی بر محلهای طبخ نذورات، به صورت مستمر ارائه خدمت کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان با یادآوری ضرورت رعایت اصول ایمنی در برابر وزش باد شدید، از عموم شهروندان خواست از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده خودداری کرده و سازههای ناپایدار، سقفهای کاذب و اشیای رها شده در بام منازل، مدارس و کارگاهها را تثبیت کنند.
وی ضمن توصیه به رانندگان برای پرهیز از ترددهای غیرضروری در جادههای پرخطر در شرایط کاهش دید، از گردشگران و دامداران درخواست کرد: برای پیشگیری از حوادث، از صعود به ارتفاعات بپرهیزند.
گفتنی است: محافظت از مزارع، باغات، کندوهای زنبور عسل و واحدهای پرورشی در برابر نوسانات دمایی و گرد و غبار و همچنین پرهیز جدی از روشن کردن آتش در مراتع و پوششهای گیاهی، از دیگر تاکیدات وی برای روزهای پیشرو بود.