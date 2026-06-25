به گزارش ایلنا، مجتبی شمس افزود: دست‌کم 15 تبعه افغان در محدوده ساحلی ممنوعه شنا شرق شهرستان نوشهر بدون توجه به مواج و طوفانی بودن دریا وارد آب‌های ساحلی شده و اقدام به شنا کرده بودند، اما متأسفانه 3 نفر از آنها غرق شدند. این حادثه در محدوده ساحلی فراشکلا و بنجکول، در منطقه ممنوعه شنا اتفاق افتاده است.

وی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت این حادثه غرق‌شدگی اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: با حضور به موقع ناجیان غریق و کمک شهروندان، از مجموع این افراد غرق شده یک نفر آنها همچنان ناپدید است و تلاش‌ها برای یافتن وی همچنان ادامه دارد. افراد غرق شده در سنین 12، 14 و 25 سال قرار داشتند.

رییس هیئت نجات غریق شهرستان نوشهر اظهار داشت: پیش از وقوع این حادثه نسبت به شرایط نامساعد جوی و طوفانی بودن دریا هشدارهای لازم از سوی هواشناسی و مدیریت بحران استانداری صادر شده بود. اما به‌رغم ممنوعیت فعالیت‌های دریایی در چنین شرایطی، متأسفانه بی‌توجهی به هشدارها موجب بروز این حادثه تلخ شد.

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