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رییس هیئت نجات غریق نوشهر خبر داد:

غرق‌شدن 3 تبعه افغان به دلیل شنا در محدوده‌های ممنوعه ساحلی شهرستان نوشهر

غرق‌شدن 3 تبعه افغان به دلیل شنا در محدوده‌های ممنوعه ساحلی شهرستان نوشهر
کد خبر : 1804279
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رییس هیئت نجات غریق شهرستان نوشهر گفت: 3 تبعه افغان که در یکی از محدوده‌های ممنوعه ساحلی این شهرستان و در شرایط نامساعد و طوفانی دریا اقدام به شنا کرده بودند، غرق شده و جان خود را از دست دادند. این در حالی است که هشدارهای مرتبط با خطر شنا در این مناطق از سوی مسئولان بارها اعلام شده بود.

به گزارش ایلنا، مجتبی شمس افزود: دست‌کم 15 تبعه افغان در محدوده ساحلی ممنوعه شنا شرق شهرستان نوشهر بدون توجه به مواج و طوفانی بودن دریا وارد آب‌های ساحلی شده و اقدام به شنا کرده بودند، اما متأسفانه 3 نفر از آنها غرق شدند. این حادثه در محدوده ساحلی فراشکلا و بنجکول، در منطقه ممنوعه شنا اتفاق افتاده است.

وی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت این حادثه غرق‌شدگی اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: با حضور به موقع ناجیان غریق و کمک شهروندان، از مجموع این افراد غرق شده یک نفر آنها همچنان ناپدید است و تلاش‌ها برای یافتن وی همچنان ادامه دارد. افراد غرق شده در سنین 12، 14 و 25 سال قرار داشتند.

رییس هیئت نجات غریق شهرستان نوشهر اظهار داشت: پیش از وقوع این حادثه نسبت به شرایط نامساعد جوی و طوفانی بودن دریا هشدارهای لازم از سوی هواشناسی و مدیریت بحران استانداری صادر شده بود. اما به‌رغم ممنوعیت فعالیت‌های دریایی در چنین شرایطی، متأسفانه بی‌توجهی به هشدارها موجب بروز این حادثه تلخ شد.

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