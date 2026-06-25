برگزاری مراسم «نوای سوگ» در پردیس سینمایی صدرا
ویژه برنامه «نوای سوگ» به میزبانی پردیس سینمایی صدرا با حضور استاندار فارس، مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس و مدیران استانی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، استاندار فارس در مراسم آیینی «نوای سوگ»، با تحلیل ابعاد مختلف قیام عاشورا، بر ضرورت عبور از نگاه تکبعدی به محرم تأکید کرد.
حسینعلی امیری با اشاره به مفهوم «جهل مقدس»، پیوند میان آموزههای عقلانی عاشورا و همبستگی ملی در برابر تهدیدات اخیر صهیونیسم و آمریکا را کلید شکست دشمن دانست.
امیری با بیان این نکته که قیام عاشورا توانسته است زشتیها و زیباییها را در ابعادی وسیع پدیدار کند، تأکید کرد: اگرچه پرداختن به سوز و گداز در محرم لازم است، اما باید از این ظرفیت برای ترویج آموزههای الهیاتی، اخلاقی و معرفتی جامعه بهره برد.
استاندار فارس در تحلیل ساختار قدرت در زمان کربلا، دو گروه را شکلدهنده این واقعه دانست و یادآور شد: گروه نخست، کسانی که در پوشش دین، دچار کجفهمی و بداندیشی بودند و گروه دوم، افرادی چون شمر که مصداق «جهل مقدس» بودند.
وی با استناد به آرای محقق بزرگ، ملا داماد، اشاره کرد که جهل مقدس همان ریشهای است که در دوران معاصر نیز در گروههایی چون داعش تجلی یافته و باعث میشود افراد برای رسیدن به بهشت، دست به قتل و سر بریدن انسانها بزنند.
ضرورت تبیین آموزههای دینی بر اساس معیارهای عقلی
امیری در ادامه بر ضرورت تبیین آموزههای دینی بر اساس معیارهای عقلی تأکید کرد و افزود: عقل، رسول درونی انسان است و هرگاه جهل مقدس حاکم شود، روشنگری با پرخاشگری و تهمت پاسخ داده میشود؛ همان جهلی که در نهایت منجر به شهادت حضرت امام حسین (ع) شد.
استاندار فارس با اشاره به تمدن کهن و میراث معنوی مردم استان فارس، خاطرنشان کرد: همبستگی مردم در برابر تلاطمات اخیر و جنگ رمضان، نتیجه مستقیم همین ریشههای عاشورایی است.
وی افزود: در برابر تلاشهای ترامپ و رژیم صهیونیستی برای سقوط نظام اسلامی، مردم ما با صرفنظر از تفاوتهای سیاسی و حضور گسترده در خیابانها و مساجد طی ۱۱۵ روز، دفاع ملی را به جلوهای از همبستگی و پایبندی به اصول قیام امام حسین (ع) تبدیل کردند و همین امر دشمن را به عقبنشینی وادار کرد.
جایگاه هنر در ترویج مفاهیم معنوی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز در حاشیه این نشست با اشاره به جایگاه هنر در ترویج مفاهیم معنوی، اظهار داشت: برنامه امروز تاسوعای حسینی تقدیم به تمامی مردم شریف و نجیب شیراز است که با عشق و ارادت در مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) شرکت میکنند؛ ما این آیینهای دیرینه را میراثی ارزشمند میدانیم و پاس میداریم.
مهدی رنجبر در ادامه با معرفی برنامههای آتی، افزود:در ایام دهه دوم محرم، هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰، مجموعه فرهنگی-هنری حافظ میزبان ویژه برنامههای "هنرهای آیینی" خواهد بود. این برنامهها که طیفی از نمایشهای تعزیه تا شعرخوانیهای مذهبی را شامل میشود، فرصتی برای همگرایی مردم با فضای معنوی است و از عموم مردم دعوت میکنیم تا در این سوگواریها سهیم باشند.
رنجبر با استناد به رهنمودهای رهبر شهید، خاطرنشان کرد: هر اندیشه و رفتاری زمانی که از زاویه هنر تعریف شود، پذیرش بیشتری مییابد. اصحاب فرهنگ و هنر میتوانند با بهرهگیری از این ظرفیت، آیینهای معنوی را در دل و جان مردم رسوخ داده و معنویت را به چرخه زندگی جاری سازند.
واکاوی ابعاد حقوقی و اخلاقی قیام حسینی
استاد دانشگاه شیراز نیز به بررسی ابعاد بنیادین حرکت امام حسین (ع) و پیوند میان دینداری و حقوق بشر پرداخت.
حجتالاسلام سعید رحیمیان با رویکردی تخصصی، ماهیت حرکت امام حسین (ع) را فراتر از یک واقعه تاریخی دانست و آن را در راستای تبیین حرکت مسلمین در مسیر امر به معروف، نهی از منکر و تلاش برای ایجاد حکومتی عدالتمحور معرفی کرد.
رحیمیان در تبیین اهداف جهاد، بر محوریت عدالت و معنویت در جامعه تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: دین و دینداری نباید در تعاریف محدود گنجانده شود.
وی با استناد به آموزههای امام سجاد (ع) در «رسالهالحقوق»، طیف گستردهای از حقوق را شامل حقالله، حقالناس، حقوق نسلهای آینده و حتی حقوق محیطزیست برشمرد و در این میان، تأکیدی ویژه بر «حقالناس» داشت.
استاد دانشگاه شیراز با تأکید بر اهمیت حقوق مردم اظهار داشت: گناهان تنها زمانی بخشیده میشوند که حقالناس پایمال شده، جبران گردد؛ و شرط امام حسین (ع) برای یارانش در واقعه کربلا نیز دقیقاً بر همین مبنا استوار بود.
وی در تحلیلی تخصصی، تابلویی از تقابل ارزشها را ترسیم کرد و با اشاره به درک عمیق هنرمندان از مفهوم «تضاد»، تفاوت میان ارزشهای حقوقی و ارزشهای اخلاقی را مورد بحث قرار داد و حقوق را به دو دسته «پیش از دینداری» و «پس از دینداری» تقسیم کرد.
رحیمیان در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی اصول اخلاقی جنگ در سیره پیامبر اسلام (ص) پرداخت و اشاره کرد: دستوراتی نظیر «ممنوعیت آتش زدن»، «عدم تسمیم آب» و «عدم کشتار فراریان»، در واقع پیشرانی برای اصول مدرن رعایت حقوق بشر در جنگهای امروزی، از جمله منع سلاحهای کشتار جمعی است.
وی در ادامه افزود: یکی از برجستهترین فرازهای عاشورا، نه صرفاً درسهای زندگی و مرگ، بلکه آموزش "شیوه زیستن" است.
رحیمیان تصریح کرد: امام حسین (ع) برای رعایت حقوق مسلمین و حق سکنی، تمامی مسیرهای پرهیز از جنگ را پیمود تا خونی ریخته نشود.
عاشورا؛ گسترهی تمام روزگاران
استاد دانشگاه و پژوهشگر نهجالبلاغه، نیز در جمعی از هنرمندان به تبیین ابعاد فلسفی و زایدالوقت قیام عاشورا پرداخت.
سید مهدی جعفری در این نشست، عاشورا را «گستره تمام روزگاران» توصیف کرد و بیان کرد: اگر فداکاری امام حسین (ع) نبود، حقیقت اسلام در برابر کژتابیهای قدرت بهحاشیه میرفت.
وی با اشاره به جریانهای انحرافی، اسلامِ اموی و داعشی را به «پوشیدن پوستینی وارونه» تشبیه کرد و افزود: بنیامیه در تلاش بود تا هر آنچه را که یادآور انسانیت و پیام رسول خدا (ص) بود از بین ببرد، اما دین خدا به واسطه قیام امام حسین (ع) احیا شد و این مسیر نجات همچنان ادامه دارد.
این استاد دانشگاه پیوند میان هنر و عقیده را برجسته دانست و اشاره کرد: هر جنبشی در این مسیر، از اجرای یک اثر سمفونیک گرفته تا سخنرانی اساتید، در حقیقت استوار بر مسیر معرفت به امام سوم شیعیان(ع) است. وی ابراز امیدواری کرد: همگی در شناخت و عمل به فلسفه این قیام عظیم توفیق یابند.
به همت هنرمندان و گروه های اجرایی حاضر در این رویداد و در میان برنامههای مراسم یاد شده، اجرای باشکوه ارکستر سمفونیک فارس، گروه تعزیه و نمایشهای آیینی، فضای معنوی برنامه را دوچندان کرد.