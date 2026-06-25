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اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال؛

دو هندبالیست قزوینی به سومین اردوی زیر ۱۷ سال پسران دعوت شدند

دو هندبالیست قزوینی به سومین اردوی زیر ۱۷ سال پسران دعوت شدند
کد خبر : 1804226
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دو هندبالیست قزوینی به سومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران دعوت شدند.

به گزارش ایلنا در قزوین، با اعلام کادر فنی تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران، «محمد مهدی عبدی» و «محمد شیخی» دو هندبالیست مستعد استان قزوین به سومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی دعوت شدند.

سومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران از ۷ تا ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان خراسان شمالی و در شهرستان اسفراین برگزار خواهد شد.

این اردو در راستای آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ برگزار می‌شود و ۳۰ بازیکن منتخب از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت.

 

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