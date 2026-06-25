دو هندبالیست قزوینی به سومین اردوی زیر ۱۷ سال پسران دعوت شدند

به گزارش ایلنا در قزوین، با اعلام کادر فنی تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران، «محمد مهدی عبدی» و «محمد شیخی» دو هندبالیست مستعد استان قزوین به سومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی دعوت شدند.