در راستای قدردانی؛
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا کشور از مدیرکل راهداری قزوین تقدیر کرد
در راستای قدردانی از تعامل سازنده و اقدامات اثرگذار در ارتقای ایمنی راهها، پلیس راه کشور از مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای این استان بهواسطه نقش مؤثر در کاهش تلفات انسانی ناشی از تصادفات جادهای در سال ۱۴۰۴ تجلیل کرد.
به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی، رئیس پلیس راه استان قزوین، به نمایندگی از سرتیپ دوم سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا کشور، با حضور در این ادارهکل، از علیرضا معیریپور مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین تقدیر کرد.
این تجلیل در امتداد قدردانی از همکاریهای مستمر، هدفمند و همافزا میان پلیس راه و مجموعه راهداری استان صورت گرفت؛ همکاریهایی که با محوریت ارتقای ایمنی ترددهای جادهای و اجرای اقدامات مشترک نظارتی و اجرایی، نقش مهمی در کاهش جانباختگان سوانح رانندگی در سال ۱۴۰۴ ایفا کرده است.
در این مراسم، بر اهمیت استمرار همافزایی دستگاههای مسئول در حوزه حملونقل جادهای، درک مشترک از مسائل راهبردی و تقویت رویکردهای پیشگیرانه در کاهش تصادفات تأکید شد.
در پایان این دیدار، لوح تقدیر پلیس راه فراجا به پاس عملکرد مؤثر و تعامل سازنده، به مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین اهدا شد.