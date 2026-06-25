به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز، هم‌زمان با دهم محرم، شهرهای مختلف استان لرستان از جمله خرم‌آباد، بروجرد، دورود و کوهدشت و دیگر شهرها و روستاهای استان غرق در ماتم و سوگواری شد. خیابان‌های خرم‌آباد از نخستین ساعات بامداد شاهد حضور خیل عظیمی از عزادارانی بود که با آغشته کردن سر و لباس خود به گل، رسم دیرینه نیاکان خود را برای ابراز غم عمیق در سوگ امام حسین (ع) به جای آوردند.

در آیین گل‌مالی خرم‌آباد که یکی از شاخص‌ترین نمادهای سوگواری در کشور شناخته می‌شود، مردم با تشکیل حوضچه‌های گل و برافروختن آتش در کنار خیمه‌های عزاداری برای گرم نگه داشتن عزاداران، فضای معنوی خاصی ایجاد کردند. صدای نوحه‌های لری و طنین «سینه زنی» در جای جای شهر به گوش می‌رسید و عزاداران با پای پیاده مسیرهای منتهی به میادین اصلی شهر را با اشک و گل طی کردند.

در سایر شهرهای استان نیز، هیئت‌های مذهبی با برگزاری دسته‌های زنجیرزنی و سینه‌زنی، اقامه نماز ظهر عاشورا را به یاد آخرین نماز امام حسین (ع) در میدان جنگ، باشکوه هرچه تمام‌تر برگزار کردند. این مراسم‌ها نه تنها بازتابی از عشق بی‌پایان مردم لرستان به اهل بیت (ع) است، بلکه نشان‌دهنده پیوند عمیق هویت بومی و سنت‌های مذهبی در این خطه است که نسل به نسل منتقل شده و امروز نیز با همان شور و حرارت دیرین اجرا می‌شود.

مراسم عزاداری عاشورای حسینی در لرستان با برگزاری آیین‌های سخنرانی، روضه‌خوانی و توزیع نذورات تا شام غریبان ادامه خواهد یافت تا بار دیگر وفاداری این مردم به آرمان‌های قیام کربلا تجدید میثاق شود.

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