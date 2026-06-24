برخورد موتورسیکلت با عابر پیاده در اصفهان ۲ فوتی برجا گذاشت

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای این حادثه که ۵۴ دقیقه بامداد امروز، چهارشنبه سه تیر، رخ داد، ۲ واحد امدادی به محل اعزام شدند.

اورژانس دانشگاه علوم پزشکی می‌افزاید: برخورد موتورسیکلت به عابر پیاده در کنارگذر پل طیاره در جاده فرودگاه باعث کشته شدن عابر و راکب موتورسیکلت ( ۲ مرد ۲۶ و ۵۰ ساله) شده است.

انتهای پیام/