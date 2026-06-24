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مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات کازرون و کوهمره سرخی شیراز

مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات کازرون و کوهمره سرخی شیراز
کد خبر : 1803917
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آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات بالاده کازرون و کوهمره سرخی شیراز پس از چندین روز عملیات مستمر نیروهای امدادی، مردمی و دستگاه‌های اجرایی مهار شد.

به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی ارتفاعات بالاده کازرون پس از حدود ۷۲ ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی و مردمی مهار شد.

در جریان عملیات اطفای حریق، نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و گروه‌های مردمی مشارکت داشتند و در کنترل و مهار آتش نقش‌آفرینی کردند.

با وجود مهار حریق، احتمال شعله‌ور شدن دوباره آتش در برخی نقاط وجود دارد؛ از این‌رو نیروهای امدادی همچنان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حریق مجدد، اقدامات لازم را انجام دهند.

همچنین آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات کوهمره سرخی شیراز نیز پس از تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی و همکاری مردم محلی مهار شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امدادی همچنان در منطقه حضور دارند و عملیات پایش و لکه‌گیری را برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش ادامه می‌دهند.

صعب‌العبور بودن بخش‌هایی از منطقه، عملیات مهار حریق را با دشواری همراه کرده بود. طی دو روز گذشته از بالگرد برای پشتیبانی عملیات اطفای حریق استفاده شد، اما با کنترل شرایط، امروز نیازی به به‌کارگیری بالگرد نبود.

شدت وزش باد در شب گذشته موجب گسترش آتش و دشوار شدن عملیات مهار شده بود، اما با بهبود شرایط جوی و کاهش سرعت باد، نیروهای امدادی موفق شدند آتش را به‌طور کامل کنترل کنند.

نیروهای تازه‌نفس امدادی نیز در منطقه مستقر شده‌اند و تا حصول اطمینان از عدم وقوع حریق مجدد، در محل حضور خواهند داشت.

 

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