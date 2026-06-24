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۹۳۰کیلوگرم مواد مخدر در سه ماهه سال ۱۴۰۵ در همدان کشف شد

۹۳۰کیلوگرم مواد مخدر در سه ماهه سال ۱۴۰۵ در همدان کشف شد
کد خبر : 1803879
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رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان گفت: ۹۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر سه ماهه سال ۱۴۰۵ در این استان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته خدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا از همدان، سرهنگ عباس عزیزی  بیان کرد: بیشترین میزان کشفیات مربوط به تریاک است که کشف این نوع مواد مخدر نسبت به بهار سال گذشته ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: هزار و ۱۵۰ قاچاقچی، خرده فروش و توزیع کننده موادمخدر سه ماهه سال جاری دستگیر شدند که در این ارتباط هم رشد سه درصدی را شاهد هستیم.

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر انتظامی استان همدان با بیان اینکه ۸۵ درصد از دستگیر شدگان سابقه دستگیری دارند اظهارکرد: ۱۸ باند فعال در زمینه تهیه و توزیع موادمخدر زیر ضربه پلیس قرار گرفتند و ۶۰ وسیله نقلیه از قاچاقچیان توقیف شد.

سرهنگ عزیزی گفت: روز گذشته یک زن و مرد اقدام به بارگیری محموله مواد مخدر تریاک از استان های مرکزی به سمت همدان می کنند.

وی افزود: پس از دریافت این گزارش، تیم های پلیس مبارزه با مواد مخدر در مسیرهای تردد این خودرو کمین کرده و پس از ورود به تور پلیس نسبت به توقیف خودرو اقدام کردند.

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر انتظامی استان همدان ادامه داد: عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر در بازرسی از خودروی سمند ۱۰ کیلوگرم موادمخدر تریاک که زیر پای شاگرد جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ عزیزی افزود: متهمان فاقد سابقه حمل مواد مخدر بوده با این وجود پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

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