رونمایی از نسخه خطی کتاب اللهوف با قدمت 326 ساله در مشهد

به گزارش ایلنا، سید رضا صداقت حسینی در مراسم رونمایی از نسخه خطی کتاب اللهوف علی قتلی الطفوف مرتبط با وقایع کربلا با قدمت 326 ساله، افزود: این کتاب در 3 بخش وقایع قبل از عاشورا، روز عاشورا و پس از آن نگاشته شده است. نسخه یاد شده در سال 1122 قمری به خط نسخ کتابت شده است.

وی به تعداد نسخ موجود کتاب فوق در کشور اشاره کرده و ادامه داد: از این کتاب 65 نسخه خطی در ایران موجود است که 21 نسخه آن در کتابخانه‌های زیر نظر آستان قدس رضوی است. قدیمی‌ترین نسخه موجود این کتاب مربوط به سال 1023 قمری و در کتابخانه وزیری یزد زیر نظر آستان قدس رضوی است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی اظهار داشت: سید علی بن موسی بن جعفر بن طاووس مشهور به‌ سید ابن طاووس مؤلف کتاب اللهوف و از عالمان شیعه در قرن هفتم هجری قمری است. برخی به وی به سبب تقوا، مراقبه فراوان و حالات عرفانی جمال العارفین گفته‌اند.

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