خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارشناس مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی خبر داد:

رونمایی از نسخه خطی کتاب اللهوف با قدمت 326 ساله در مشهد

رونمایی از نسخه خطی کتاب اللهوف با قدمت 326 ساله در مشهد
کد خبر : 1803626
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی به رونمایی از یک نسخه کتاب خطی در کتابخانه مرکزی حرم رضوی اشاره کرده و گفت: نسخه خطی کتاب اللهوف علی قتلی الطفوف مرتبط با وقایع کربلا با قدمت 326 سال در مشهد رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، سید رضا صداقت حسینی در مراسم رونمایی از نسخه خطی کتاب اللهوف علی قتلی الطفوف مرتبط با وقایع کربلا با قدمت 326 ساله، افزود: این کتاب در 3 بخش وقایع قبل از عاشورا، روز عاشورا و پس از آن نگاشته شده است. نسخه یاد شده در سال 1122 قمری به خط نسخ کتابت شده است.

وی به تعداد نسخ موجود کتاب فوق در کشور اشاره کرده و ادامه داد: از این کتاب 65 نسخه خطی در ایران موجود است که 21 نسخه آن در کتابخانه‌های زیر نظر آستان قدس رضوی است. قدیمی‌ترین نسخه موجود این کتاب مربوط به سال 1023 قمری و در کتابخانه وزیری یزد زیر نظر آستان قدس رضوی است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی اظهار داشت: سید علی بن موسی بن جعفر بن طاووس مشهور به‌ سید ابن طاووس مؤلف کتاب اللهوف و از عالمان شیعه در قرن هفتم هجری قمری است. برخی به وی به سبب تقوا، مراقبه فراوان و حالات عرفانی جمال العارفین گفته‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی