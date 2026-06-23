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مهار آتش‌سوزی بازارچه مرزی مهران

مهار آتش‌سوزی بازارچه مرزی مهران
کد خبر : 1803617
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شهردار مهران در استان ایلام گفت: آتش‌سوزی در انبار مصالح ساختمانی بازارچه مرزی مهران با کوشش به هنگام آتش‌نشانان و حضور میدانی کارکنان شهرداری مهار و از گسترش آن به بخش‌های همجوار جلوگیری شد.

به گزارش ایلنا، حمدالله نصرتی افزود: نیروهای آتش‌نشانی شهرداری مهران پس از دریافت گزارش حادثه، بی‌درنگ در محل حاضر شدند و با همکاری دیگر گروه‌های امدادی، این آتش‌سوزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن خاموش کردند.

وی از عملکرد به موقع نیروهای عملیاتی و امدادی در مهار حریق این حادثه قدردانی کرده و ادامه داد: آماده‌باش کامل برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی، به‌ ویژه در آستانه روزهای پرتردد محرم و اربعین حسینی بسیار ضروری است.

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