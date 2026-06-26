حسن سپهرفر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،بیان کرد:ایران در سال ۱۳۸۵ به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس پیوست و پس از آن روند شناسایی، مستندسازی و ثبت آیین‌ها و سنت‌های بومی در دستور کار قرار گرفت.

سپهر فر افزود: در همین راستا، در آذربایجان غربی کتاب «روز دهم» به عنوان اثری تبیین‌کننده آیین‌ها و مراسم ماه محرم در ارومیه، در سال ۱۳۸۸ با شماره ۷۳ ثبت شد.

وی ادامه داد:در ادامه این روند، آیین تعزیه، شبیه‌خوانی و علم‌گردانی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ عاشورایی منطقه، در سال ۱۳۹۴ با شماره ۱۱۳۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

کارشناس و پژوهشگر میراث فرهنگی، با اشاره به جایگاه آیین علم‌گردانی اظهار کرد: این آیین در بسیاری از شهرهای برگزارکننده مراسم عاشورا وجود دارد اما به دلیل پیشینه تاریخی، استمرار اجرا و جایگاه ویژه مسجد مهدی‌القدم ارومیه، ثبت ملی آن به مرکزیت این شهر انجام شده است.

وی افزود: در آیین علم‌گردانی که معمولاً پیش از تاسوعای حسینی برگزار می‌شود، علم با نذورات مردم شامل پارچه‌های سبز، روسری و هدایای نقدی آراسته شده و فردی واجد شرایط به عنوان علمدار انتخاب می‌شود.

سپهرفر ادامه داد: در باورهای مذهبی مردم، علم جایگاهی مقدس دارد و انتخاب علمدار نیز بر پایه ویژگی‌هایی همچون ایمان، اعتقاد و پاکی انجام می‌شود.

وی یادآور شد: این آیین همه‌ساله پیش از تاسوعای حسینی در مناطق شهری ارومیه و چالدران و همچنین برخی روستاهای اطراف ارومیه با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود و همچنان به عنوان بخشی زنده از میراث معنوی و فرهنگ عاشورایی منطقه تداوم دارد.

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