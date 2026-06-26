در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
از «روز دهم» تا علمگردانیدو میراث محرم آذربایجان غربی ثبت ملی شدند
کارشناس و پژوهشگر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به ثبت دو اثر مرتبط با آیینهای ماه محرم در فهرست آثار ملی کشور گفت: مستندسازی و ثبت «روز دهم» به عنوان روایتگر سنتهای عاشورایی ارومیه و همچنین ثبت آیین تعزیه، شبیهخوانی و علمگردانی، گامی در جهت صیانت از میراث معنوی و حفظ هویت فرهنگی این منطقه به شمار میرود.
حسن سپهرفر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،بیان کرد:ایران در سال ۱۳۸۵ به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس پیوست و پس از آن روند شناسایی، مستندسازی و ثبت آیینها و سنتهای بومی در دستور کار قرار گرفت.
سپهر فر افزود: در همین راستا، در آذربایجان غربی کتاب «روز دهم» به عنوان اثری تبیینکننده آیینها و مراسم ماه محرم در ارومیه، در سال ۱۳۸۸ با شماره ۷۳ ثبت شد.
وی ادامه داد:در ادامه این روند، آیین تعزیه، شبیهخوانی و علمگردانی نیز به عنوان یکی از مهمترین جلوههای فرهنگ عاشورایی منطقه، در سال ۱۳۹۴ با شماره ۱۱۳۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
کارشناس و پژوهشگر میراث فرهنگی، با اشاره به جایگاه آیین علمگردانی اظهار کرد: این آیین در بسیاری از شهرهای برگزارکننده مراسم عاشورا وجود دارد اما به دلیل پیشینه تاریخی، استمرار اجرا و جایگاه ویژه مسجد مهدیالقدم ارومیه، ثبت ملی آن به مرکزیت این شهر انجام شده است.
وی افزود: در آیین علمگردانی که معمولاً پیش از تاسوعای حسینی برگزار میشود، علم با نذورات مردم شامل پارچههای سبز، روسری و هدایای نقدی آراسته شده و فردی واجد شرایط به عنوان علمدار انتخاب میشود.
سپهرفر ادامه داد: در باورهای مذهبی مردم، علم جایگاهی مقدس دارد و انتخاب علمدار نیز بر پایه ویژگیهایی همچون ایمان، اعتقاد و پاکی انجام میشود.
وی یادآور شد: این آیین همهساله پیش از تاسوعای حسینی در مناطق شهری ارومیه و چالدران و همچنین برخی روستاهای اطراف ارومیه با حضور گسترده مردم برگزار میشود و همچنان به عنوان بخشی زنده از میراث معنوی و فرهنگ عاشورایی منطقه تداوم دارد.