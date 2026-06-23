به گزارش ایلنا از البرز، اصغر بیات مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به آغاز اجرای طرح کمربند سبز در آزادراه الغدیر با مشارکت بخش خصوصی، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با اولویت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه پوشش گیاهی و احیای منابع طبیعی با تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز و شرکت احداث آزادراه الغدیر منعقد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به اهمیت ایجاد فضای سبز در حاشیه مسیرهای مواصلاتی تاکید کرد و ادامه داد: توسعه پوشش گیاهی در حاشیه آزادراه‌ها علاوه بر بهبود کیفیت هوا و ارتقای منظر بصری، نقش مؤثری در حفاظت از بدنه جاده در برابر فرسایش بادی و حرکت ماسه‌های روان دارد.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی بخش‌هایی از مسیر آزادراه الغدیر در استان البرز افزود: استفاده از گونه‌های بومی و سازگار با اقلیم منطقه، ضمن کمک به تثبیت کانون‌های گرد و غبار، در حفظ منابع آب و خاک و افزایش ایمنی مسیر نیز مؤثر خواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با تأکید بر استمرار اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، تصریح کرد: این اداره‌کل آمادگی دارد با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای توسعه پوشش گیاهی و افزایش سرانه فضای سبز استان همکاری کند.

بر اساس این گزارش، اجرای این تفاهم‌نامه در چارچوب سیاست‌های مدیریت منابع طبیعی، گامی در جهت حفظ محیط‌زیست، ارتقای تعادل اکولوژیک و صیانت از منابع طبیعی در مسیرهای پرتردد کشور ارزیابی می‌شود.

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