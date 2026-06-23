اعلام ساعات فعالیت مراکز انتقال خون آذربایجان شرقی در تاسوعا و عاشورا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل انتقال خون آذربایجان شرقی، مهدی رسولی گفت: روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر تبریز مراکز انتقال خون شامل مرکز خونگیری کبود واقع در خیابان امام خمینی روبروی مسجد کبود، مرکز خونگیری نصف راه واقع در میدان جهاد جنب مرکز بهداشت و مرکز خونگیری سجادیه واقع در خیابان عطار نیشابوری (ساری زمین) جنب پمپ گاز از ساعت ۸ تا ۱۷:۳۰ آماده خدمت‌رسانی به اهداکنندگان هستند.

وی ادامه داد: پایگاه انتقال خون شهرستان مراغه واقع در خیابان خرمشهر روبه‌روی پلیس آگاهی‌، پایگاه انتقال خون شهرستان میانه در خیابان شهید بهشتی روبروی مدرسه علمیه پلاک ۱۸ و مرکز انتقال خون شهرستان بناب واقع در اورژانس سابق بیمارستان امام خمینی، روز تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت ۸ تا ۱۴ پذیرای اهداکنندگان خون هستند.

رسولی ضمن دعوت از عزاداران حسینی برای پیوستن به پویش نذر خون محرم و صفر، گفت: نیاز به خون و فرآوردههای خونی یک نیاز همیشگی است به همین دلیل از مردم درخواست داریم اهدای خون را به روزها و مناسبت‌های خاص محدود نکنند و با اهدای مستمر خون زمزمه حیات را دوباره در دل‌های بیماران به جریان اندازند.

وی عنوان کرد : با توجه به افزایش مراجعات در روزهای تعطیلی پیش رو (تاسوعا و عاشورای حسینی) و جلوگیری از ازدحام مراجعین، داوطلبان اهدای خون می‌توانند با ثبت نام در سامانه نوبت دهی اینترنتی به آدرس nobatdehi.ibto.ir زمان خلوت‌تری را برای اهدای خون و ادای نذر خود انتخاب و با نظم بیشتری اقدام به اهدای خون کنند.

پویش نذر خون از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر در مراکز انتقال خون استان آذربایجان شرقی در حال برگزاری است و این مراکز پذیرای شهروندان اهداکننده هستند.

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