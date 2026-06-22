باغموزه ستارخان در آستانه تکمیل؛ گامی برای رونق گردشگری فرهنگی تبریز
شهردار منطقه ۴ تبریز از پیشرفت قابل توجه پروژه باغموزه ستارخان خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف معرفی جایگاه سردار ملی و تقویت گردشگری فرهنگی تبریز در حال تکمیل است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیدرضا هاشمی روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: محوطه باغموزه ستارخان در زمینی به مساحت حدود ۲ هزار مترمربع در قالب طرحهای بازآفرینی شهری و توسعه گردشگری تاریخی در حال اجراست.
وی اظهار کرد: همزمان با پیشرفت بخشهای مختلف پروژه، عملیات نماکاری فاز دوم، اجرای رواقهای نمایشگاهی و آمادهسازی بستر فضای سبز مجموعه با جدیت دنبال میشود.
شهردار منطقه ۴ تبریز با تاکید بر تسریع روند اجرای پروژه گفت: با بهرهبرداری از این مجموعه در آینده نزدیک، علاوه بر حفظ و معرفی میراث مشروطه، فرصت آشنایی شهروندان و گردشگران با ابعاد مختلف زندگی و مبارزات ستارخان فراهم خواهد شد.
هاشمی ادامه داد: تکمیل باغموزه خانه تاریخی ستارخان در اولویت برنامههای عمرانی و فرهنگی منطقه قرار دارد و برای اتمام آن از همه ظرفیتهای اجرایی استفاده میشود.
وی همچنین با اشاره به همکاریهای علمی و تخصصی در اجرای این پروژه افزود: طرح باغموزه خانه تاریخی ستارخان با همکاری دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی و معاونت شهرسازی شهرداری تبریز و با محوریت محوطهسازی و طراحی باغ ایرانی اجرا میشود.