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باغ‌موزه ستارخان در آستانه تکمیل؛ گامی برای رونق گردشگری فرهنگی تبریز

باغ‌موزه ستارخان در آستانه تکمیل؛ گامی برای رونق گردشگری فرهنگی تبریز
کد خبر : 1802872
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شهردار منطقه ۴ تبریز از پیشرفت قابل توجه پروژه باغ‌موزه ستارخان خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف معرفی جایگاه سردار ملی و تقویت گردشگری فرهنگی تبریز در حال تکمیل است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیدرضا هاشمی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: محوطه باغ‌موزه ستارخان در زمینی به مساحت حدود ۲ هزار مترمربع در قالب طرح‌های بازآفرینی شهری و توسعه گردشگری تاریخی در حال اجراست.

وی اظهار کرد: همزمان با پیشرفت بخش‌های مختلف پروژه، عملیات نماکاری فاز دوم، اجرای رواق‌های نمایشگاهی و آماده‌سازی بستر فضای سبز مجموعه با جدیت دنبال می‌شود.

شهردار منطقه ۴ تبریز با تاکید بر تسریع روند اجرای پروژه گفت: با بهره‌برداری از این مجموعه در آینده نزدیک، علاوه بر حفظ و معرفی میراث مشروطه، فرصت آشنایی شهروندان و گردشگران با ابعاد مختلف زندگی و مبارزات ستارخان فراهم خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: تکمیل باغ‌موزه خانه تاریخی ستارخان در اولویت برنامه‌های عمرانی و فرهنگی منطقه قرار دارد و برای اتمام آن از همه ظرفیت‌های اجرایی استفاده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به همکاری‌های علمی و تخصصی در اجرای این پروژه افزود: طرح باغ‌موزه خانه تاریخی ستارخان با همکاری دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی و معاونت شهرسازی شهرداری تبریز و با محوریت محوطه‌سازی و طراحی باغ ایرانی اجرا می‌شود.

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