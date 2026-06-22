تصادف پژو ۴٠۵ و تریلر در جاده لار _ بندرعباس با ٣ فوتی و ١١ مصدوم

به گزارش ایلنا، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان لارستان گفت: ساعت ۱۲:۵۰ روز یکشنبه ۳۱ خردادماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه تریلر در کیلومتر ۵۵ محور لارستان - بندرعباس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر اعلام شد.

مجتبی شریف‌زاده افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک تیم عملیاتی هلال‌احمر به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: این حادثه ۳ فوتی و ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از تثبیت صحنه و ایمن‌سازی محل، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر لارستان بیان کرد: مصدومان این حادثه با همکاری نیروهای هلال‌احمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و جان‌باختگان نیز پس از انجام اقدامات قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.

وی با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، از شهروندان خواست با توجه به افزایش ترددهای جاده‌ای، نکات ایمنی را برای پیشگیری از حوادث رانندگی جدی بگیرند.

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