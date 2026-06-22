تصادف پژو ۴٠۵ و تریلر در جاده لار _ بندرعباس با ٣ فوتی و ١١ مصدوم
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان لارستان از وقوع حادثه برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با تریلر در جاده لارستان - بندرعباس خبر داد که بر اثر آن ۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر نیز مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان لارستان گفت: ساعت ۱۲:۵۰ روز یکشنبه ۳۱ خردادماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه تریلر در کیلومتر ۵۵ محور لارستان - بندرعباس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر اعلام شد.
مجتبی شریفزاده افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک تیم عملیاتی هلالاحمر به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: این حادثه ۳ فوتی و ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت که نجاتگران هلالاحمر پس از تثبیت صحنه و ایمنسازی محل، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.
رئیس جمعیت هلالاحمر لارستان بیان کرد: مصدومان این حادثه با همکاری نیروهای هلالاحمر و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و جانباختگان نیز پس از انجام اقدامات قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.
وی با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، از شهروندان خواست با توجه به افزایش ترددهای جادهای، نکات ایمنی را برای پیشگیری از حوادث رانندگی جدی بگیرند.