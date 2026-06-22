به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری تازیانی در جلسه ساماندهی سوخت استان هرمزگان، از اجرای برنامه‌های جدید برای بهبود فرآیند توزیع سوخت، افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی و مدیریت مصرف انرژی خبر داد.

وی با اشاره به مصوبات این نشست اظهار کرد: به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت و کاهش مشکلات موجود، مجوز قانونی استفاده از خودروهای سیار سوخت‌رسان برای شهرهای بندرعباس، قشم و کیش اخذ شده است و سرمایه‌گذاران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مراحل اجرایی این طرح را دنبال می‌کنند.

استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های عرضه سوخت در مرکز استان افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تعداد جایگاه‌های سوخت بندرعباس متناسب با وسعت و جمعیت این شهر نیست و نیاز به بازنگری جدی در این حوزه وجود دارد. بر همین اساس مقرر شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بنگاه‌های توسعه‌گرا، برنامه افزایش جایگاه‌های سوخت در بندرعباس در چارچوب مطالعات کارشناسی اجرایی شود.

آشوری تازیانی ادامه داد: مسئولیت ساماندهی و پیگیری این موضوع بر عهده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و کارگروه تخصصی مربوطه قرار گرفته تا اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت عرضه سوخت در استان انجام شود.

وی همچنین به ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت مصرف سوخت اشاره کرد و گفت: پیشنهادهای متعددی به مراجع ملی ارائه شده که از جمله آن می‌توان به طراحی مشوق‌هایی برای شهروندان و بهره‌بردارانی که در کاهش و مدیریت مصرف سوخت عملکرد مناسبی دارند، اشاره کرد.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه حمل‌ونقل عمومی را از راهکارهای اساسی کاهش مصرف سوخت و ترددهای شهری دانست و اظهار داشت: برنامه‌ریزی برای استفاده از خودروهای برقی و همچنین اجرای پروژه قطار شهری بندرعباس در دستور کار قرار دارد و تفاهم‌نامه‌های لازم با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی برای پیشبرد این طرح‌ها به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به رصد مستمر وضعیت تأمین و توزیع سوخت در استان خاطرنشان کرد: شرایط جایگاه‌های سوخت به‌صورت روزانه پایش می‌شود و امیدواریم با همکاری شهرداری‌ها، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، دستگاه قضایی، نهادهای نظامی و سایر دستگاه‌های مسئول، گام‌های مؤثری برای ارتقای خدمات‌رسانی، کاهش مشکلات موجود و افزایش رضایت‌مندی مردم برداشته شود.

آشوری تازیانی تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه‌ها، بهبود دسترسی شهروندان به خدمات سوخت‌رسانی، کاهش ازدحام در جایگاه‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای مدیریت پایدار مصرف انرژی در استان است.

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