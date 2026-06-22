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هرمزگان به دنبال کاهش صف‌های سوخت؛ افزایش جایگاه‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی در دستور کار

هرمزگان به دنبال کاهش صف‌های سوخت؛ افزایش جایگاه‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی در دستور کار
کد خبر : 1802773
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استاندار هرمزگان از آغاز اقدامات جدید برای ساماندهی عرضه سوخت در استان خبر داد و گفت: با اخذ مجوزهای قانونی، خودروهای سیار سوخت‌رسان در بندرعباس، قشم و کیش به‌کارگیری خواهند شد و همزمان برنامه افزایش جایگاه‌های سوخت و توسعه حمل‌ونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری تازیانی در جلسه ساماندهی سوخت استان هرمزگان، از اجرای برنامه‌های جدید برای بهبود فرآیند توزیع سوخت، افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی و مدیریت مصرف انرژی خبر داد.

وی با اشاره به مصوبات این نشست اظهار کرد: به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت و کاهش مشکلات موجود، مجوز قانونی استفاده از خودروهای سیار سوخت‌رسان برای شهرهای بندرعباس، قشم و کیش اخذ شده است و سرمایه‌گذاران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مراحل اجرایی این طرح را دنبال می‌کنند.

استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های عرضه سوخت در مرکز استان افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تعداد جایگاه‌های سوخت بندرعباس متناسب با وسعت و جمعیت این شهر نیست و نیاز به بازنگری جدی در این حوزه وجود دارد. بر همین اساس مقرر شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بنگاه‌های توسعه‌گرا، برنامه افزایش جایگاه‌های سوخت در بندرعباس در چارچوب مطالعات کارشناسی اجرایی شود.

آشوری تازیانی ادامه داد: مسئولیت ساماندهی و پیگیری این موضوع بر عهده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و کارگروه تخصصی مربوطه قرار گرفته تا اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت عرضه سوخت در استان انجام شود.

وی همچنین به ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت مصرف سوخت اشاره کرد و گفت: پیشنهادهای متعددی به مراجع ملی ارائه شده که از جمله آن می‌توان به طراحی مشوق‌هایی برای شهروندان و بهره‌بردارانی که در کاهش و مدیریت مصرف سوخت عملکرد مناسبی دارند، اشاره کرد.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه حمل‌ونقل عمومی را از راهکارهای اساسی کاهش مصرف سوخت و ترددهای شهری دانست و اظهار داشت: برنامه‌ریزی برای استفاده از خودروهای برقی و همچنین اجرای پروژه قطار شهری بندرعباس در دستور کار قرار دارد و تفاهم‌نامه‌های لازم با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی برای پیشبرد این طرح‌ها به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به رصد مستمر وضعیت تأمین و توزیع سوخت در استان خاطرنشان کرد: شرایط جایگاه‌های سوخت به‌صورت روزانه پایش می‌شود و امیدواریم با همکاری شهرداری‌ها، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، دستگاه قضایی، نهادهای نظامی و سایر دستگاه‌های مسئول، گام‌های مؤثری برای ارتقای خدمات‌رسانی، کاهش مشکلات موجود و افزایش رضایت‌مندی مردم برداشته شود.

آشوری تازیانی تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه‌ها، بهبود دسترسی شهروندان به خدمات سوخت‌رسانی، کاهش ازدحام در جایگاه‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای مدیریت پایدار مصرف انرژی در استان است.

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