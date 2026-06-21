تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان بوشهر از دوشنبه یکم تیر ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر گفت: ساعت کاری دستگاههای اجرایی این استان از روز دوشنبه یکم تیر ماه تا اطلاع ثانوی، با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق، از ساعت 6:30 صبح تا 12 ظهر تعیین شده است. مابقی ساعات کار موظفی کارکنان با تمهیدات لازم و از طریق ظرفیت دورکاری جبران خواهد شد.
به گزارش ایلنا، فردین اسلامیراد افزود: با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و حسب موافقت استاندار بوشهر، به منظور مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و پیشگیری از بروز خاموشی با هدف تأمین آسایش آحاد مردم، ساعت کار دستگاههای اجرایی استان از روز دوشنبه یکم تیر ماه تا اطلاع ثانوی از ساعت 6:30 صبح تا 12 ظهر تعیین شده است.
وی با بیان اینکه برخی دستگاههای اجرایی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند، ادامه داد: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول ماده 12 قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفت گردان، مشمول این تغییر ساعت کاری نخواهند بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر به موضوع ساعت کاری بانکهای استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: ساعت فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری این استان توسط کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و پس از هماهنگی با استانداری بوشهر اعلام خواهد شد. بنابراین هرگونه تصمیمگیری در حوزه ساعت کاری این حوزه منوط به تصمیمات کمیسیون مذکور است.
اسلامیراد تصریح کرد: شهرداریهای استان باید برنامهریزی لازم را برای بهرهگیری حداکثری از ناوگان حملونقل عمومی درونشهری متناسب با ساعات جدید فعالیت ادارات انجام دهند. بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی مسئول اجرای مفاد این بخشنامه است و باید به گونهای برنامهریزی و نظارت شود که اجرای این مصوبه در راستای پاسخگویی و تداوم ارائه خدمات به شهروندان خللی ایجاد نکند.
وی بر ضرورت صرفهجویی حداکثری در مصرف برق در فصل تابستان و ایام گرم سال تأکید کرده و در این رابطه بیان داشت: در این راستا ضروری است دمای تجهیزات سرمایشی ادارات و دستگاههای اجرایی استان بوشهر بر روی 24 درجه سانتیگراد تنظیم گردد. همچنین سیستمهای سرمایشی ادارات و دستگاههای اجرایی این استان حداقل 15 دقیقه پیش از پایان ساعت کاری باید خاموش شوند.