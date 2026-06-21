تعزیه صحرا رود فسا با عنوان از عطش تا آتش ۵ تیرماه برگزار میشود
روابط عمومی تعزیه صحرا رود فسا با اشاره به برگزاری تعزیه امسال گفت: بزرگترین تعزیه میدانی کشور امسال با عنوان از عطش تا آتش روز جمعه ۵ تیرماه، ۱۱ محرم ساعت ۵ عصر در روستای صحرا رود در تپه یا صاحبالزمان و در جایگاه اصلی میدان تعزیه به وسعت حدود یک هکتار برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، حمید حیدری امروز ۳۱ خرداد در نشست خبری با خبرنگاران خاطرنشان کرد: امروز اگر در جهان در برابر ظلم و ستم واکنشهایی شکل گرفته بخش مهمی از آن ناشی از رسالت اصحاب رسانه است که بدون وابستگی به مذهب و قومیت توانستهاند مظلومیت ملتها را منعکس کنند و این رسالت در جهان امروز بسیار تعیینکننده است.
وی افزود: برای این برنامه تمامی تمهیدات ایمنی از جمله حضور آتشنشانی، اورژانس و هلال احمر شهرستان فسا پیشبینی شده و دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف نیز در کنار برگزاری این مراسم حضور و همکاری دارند.
حیدری با اشاره به پیشینه ۲۱ ساله تعزیه صحرا رود گفت: این مجموعه طی سالهای گذشته به همت اهالی روستا و خیرین توسعه یافته و تجهیزات مختلفی از جمله لباسها، زرهها و امکانات صوتی به صورت تدریجی تهیه و تکمیل شده است.
روابط عمومی تعزیه صحرا رود فسا ادامه داد: در سالهای اخیر هزینههای برگزاری تعزیه با مشارکت خیرین، گروهی از پزشکان، فعالان فرهنگی و خانوادههای منطقه تأمین شده و بخشی نیز از طریق نذرهای مردمی انجام میشود و در اوج سالهای گذشته این مراسم تا حدود ۵۰ هزار نفر تماشاگر و زائر داشته است.
او با اشاره به روند آمادهسازی گفت: تمرینها و فعالیتهای اجرایی از حدود شش ماه پیش آغاز میشود و گروههای مختلف از جمله بازیگران، گروههای اسبسواری، موسیقی، سرود و دمام به صورت مستمر درگیر آمادهسازی هستند و خانوادهها نیز در این مسیر نقش پشتیبانی جدی دارند.
حیدری افزود: در مراحل آمادهسازی، جلسات کارشناسی و بازدیدهای میدانی متعدد انجام میشود تا مسائل مربوط به ظرفیت جمعیت، پارکینگ، مسیرهای دسترسی و زیرساختهای اجرایی مدیریت شود و تمامی جزئیات با برنامهریزی دقیق پیش برود.
روابط عمومی تعزیه صحرا رود فسا اظهار کرد: جایگاه رسانه در این رویداد بسیار مهم است و خبرنگاران نقش انتقال پیام و انعکاس ابعاد فرهنگی و اجتماعی این مراسم را بر عهده دارند و حضور آنان به دیده شدن بهتر این رویداد کمک میکند.
حیدری با اشاره به ساختار اجرایی این مجموعه گفت: این تعزیه دارای ۱۶ کارگروه تخصصی و یک هیئت امنا است که مدیریت کلان آن را بر عهده دارند و هر کارگروه وظیفه مشخصی در حوزه اجرایی بر عهده دارد.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۳۰۰ هنرمند در این تعزیه مشارکت داشتند که بخش قابل توجهی از آنان را جوانان و نوجوانان تشکیل میدادند و در برخی بخشها حتی هنرمندان پیشکسوت نیز حضور داشتند و گستره سنی شرکتکنندگان از کودکان تا افراد مسن را شامل میشود.
روابط عمومی تعزیه صحرا رود فسا با اشاره به مسائل زیرساختی گفت: با وجود ظرفیت بالای این رویداد فرهنگی، همچنان نیاز به حمایت جدیتر در حوزه زیرساخت، بهسازی زمین و ایجاد امکانات مناسب برای میزبانی جمعیت گسترده وجود دارد و انتظار میرود نهادهای فرهنگی و اجرایی در این زمینه همراهی بیشتری داشته باشند.
وی تأکید کرد: تعزیه صحرا رود پس از ۲۱ سال فعالیت به یک رویداد مهم فرهنگی منطقهای تبدیل شده و ظرفیت آن وجود دارد که با حمایتهای بیشتر به سطح بالاتری از استانداردهای اجرایی و فرهنگی ارتقا یابد.
رویکرد اجرای تعزیه امسال پیوند دادن تاریخ با تحولات امروز
مجتبی دستان تهیهکننده تعزیه صحرا رود فسا نیز در تشریح رویکرد اجرای تعزیه امسال با تأکید بر پیوند دادن تاریخ با تحولات امروز گفت: در بسیاری از مقاطع تاریخی تشخیص مرز میان رنگها و ظاهرها دشوار میشود اما در حقیقت ماهیت درگیریها ثابت است و تنها شکل و ظاهر آن تغییر میکند و تاریخ در حال تکرار است و نمونههای مشابهی از مظلومیت و شهادت در طول تاریخ قابل مشاهده است.
وی افزود: در برخی دورههای تاریخی حق و باطل به شکل روشنتری قابل تشخیص بوده و امروز نیز در تحلیل تحولات معاصر میتوان نشانههایی از این تقابل را مشاهده کرد و از ابتدای تاریخ اسلام نیز جریانهایی وجود داشتهاند که با اصل پیام اسلام در تقابل بودهاند.
وی با بیان اینکه هدف این مجموعه بازنمایی مفاهیم عاشورایی در بستر امروز است اظهار کرد: امروز نیز میتوان از عاشورا به عنوان یک جریان زنده تاریخی یاد کرد و وظیفه رسانهها و هنرمندان این است که این مفاهیم را برای نسل جدید بازخوانی و قابل فهم کنند و مظلومیتها را به زبان تصویر منتقل کنند.
تهیهکننده تعزیه صحرا رود فسا ادامه داد: این گروه تلاش دارد با بهرهگیری از زبان هنر و رسانه بخشی از امتداد تاریخی فرهنگ عاشورا را در قالب تعزیه به تصویر بکشد و در این مسیر توجه ویژهای به مخاطب جوان و نسل امروز دارد که ارتباط بیشتری با زبان تصویر برقرار میکند.
وی افزود: در طراحی امسال تلاش شده مفاهیم تاریخی با ادبیات امروز تلفیق شود و بر اساس نگاه محتوایی و پژوهشی، روایت تعزیه با رویکردی معاصر بازآفرینی شود تا بتواند برای مخاطب امروز قابل درکتر باشد.
دستان با اشاره به اهمیت نقش رسانه در انتقال مفاهیم اجتماعی و انسانی گفت: ابزار اصلی امروز برای انتقال پیام، رسانه و تصویر است و باید از این ظرفیت برای بازنمایی مظلومیتها و آگاهیبخشی عمومی استفاده کرد.
وی ادامه داد : در تحلیل وقایع معاصر باید نسبت به تحولات جهانی با نگاه دقیقتر و عمیقتری برخورد کرد و رسالت هنرهای آیینی نیز در همین راستا تعریف میشود که بتوانند روایتگر حقیقتهای انسانی و تاریخی باشند.
وی درباره محور محتوایی تعزیه امسال گفت: محور اصلی کار از عطش تا آتش طراحی شده است؛ از عطش علیاصغر در واقعه کربلا تا بازنمایی مظلومیت کودکان در عصر حاضر که در قالب روایت نمایشی به تصویر کشیده میشود.
دستان با اشاره به جزئیات اجرایی این برنامه افزود: این تعزیه پنجم تیرماه مصادف با یازدهم محرم از ساعت ۱۷ در محل همیشگی اجرا خواهد شد و حدود ۳۰۰ هنرمند در آن مشارکت دارند که نزدیک به ۶۰ نفر از آنان کودک هستند و همگی از اهالی منطقه صحرا رود فسا میباشند.
وی در پایان درباره روند تولید و پشتوانه پژوهشی این اثر اظهار کرد : فرآیند پژوهش بلافاصله پس از پایان هر دوره آغاز میشود و با همکاری گروهی از اساتید دانشگاهی و حوزوی ادامه پیدا میکند و هر سال یک مقاله تخصصی مبنای محتوایی اثر قرار میگیرد و سپس تیم نویسندگی و کارگردانی بر اساس آن، ساختار نهایی اجرا را شکل میدهد و بخشهای اجرایی و پشتیبانی نیز با همراهی مجموعههای مختلف تأمین و مدیریت میشود.