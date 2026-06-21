به گزارش ایلنا، حمزه حسنوند روز یکشنبه سی و یکم خرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه اقدامات نظارتی و اجرایی مبتنی بر مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان و در چارچوب سیاست‌های کلان طرح ملی احیا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، طی دو هفته اخیر عملیاتی گسترده و مؤثر با هدف ساماندهی برداشت‌های غیرمجاز در این شهرستان به انجام رسید.

وی افزود: این عملیات که با هماهنگی‌های مستمر با مقام محترم قضایی و در تعامل تنگاتنگ با اداره توزیع برق و یگان انتظامی شهرستان ترتیب یافت، با حضور میدانی کارشناسان اداره منابع آب بروجرد اجرا، و در این راستا برق ۲۶ حلقه چاه کشاورزی و صنعتی متخلف قطع شد.

مدیر امور آب شهرستان بروجرد در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در راستای برخورد قاطع با حفاریهای غیرقانونی، یک حلقه چاه محفوره غیرمجاز به طور کامل پر و مسلوب المنفعه و به منظور ارتقای سطح پایش و مدیریت هوشمند مصرف آب، یک دستگاه کنتور هوشمند نیز بر روی یکی از چاه‌های مجاز منطقه نصب شد.

حسنوند اضافه کرد: این اقدامات در ادامه سیاست‌های پیشگیرانه و بازدارنده دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت منابع آب شهرستان صورت می‌پذیرد که نشان از عزم راسخ برای حفظ حقوق عامه، جلوگیری از افت کمی و کیفی سفره‌های آب زیرزمینی و تأمین پایدار منابع آبی نسل‌های آینده دارد.

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