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برق ۲۶ حلقه چاه کشاورزی متخلف در بروچرد که به الزامات قانونی بی‌توجهی کرده بودند، به طور کامل قطع شد

برق ۲۶ حلقه چاه کشاورزی متخلف در بروچرد که به الزامات قانونی بی‌توجهی کرده بودند، به طور کامل قطع شد
کد خبر : 1802185
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مدیر امور آب شهرستان بروجرد گفت: برق ۲۶ حلقه چاه کشاورزی و صنعتی متخلف که نسبت به الزامات قانونی بی‌توجهی کرده بودند، به طور کامل قطع و تجهیزات و ملزومات مربوط به آنها جمع‌آوری شد.

به گزارش ایلنا، حمزه حسنوند روز یکشنبه سی و یکم خرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه اقدامات نظارتی و اجرایی مبتنی بر مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان و در چارچوب سیاست‌های کلان طرح ملی احیا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، طی دو هفته اخیر عملیاتی گسترده و مؤثر با هدف ساماندهی برداشت‌های غیرمجاز در این شهرستان به انجام رسید. 

وی افزود: این عملیات که با هماهنگی‌های مستمر با مقام محترم قضایی و در تعامل تنگاتنگ با اداره توزیع برق و یگان انتظامی شهرستان ترتیب یافت، با حضور میدانی کارشناسان اداره منابع آب بروجرد اجرا، و در این راستا برق ۲۶ حلقه چاه کشاورزی و صنعتی متخلف قطع شد. 

مدیر امور آب شهرستان بروجرد در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در راستای برخورد قاطع با حفاریهای غیرقانونی، یک حلقه چاه محفوره غیرمجاز به طور کامل پر و مسلوب المنفعه و به منظور ارتقای سطح پایش و مدیریت هوشمند مصرف آب، یک دستگاه کنتور هوشمند نیز بر روی یکی از چاه‌های مجاز منطقه نصب شد. 

حسنوند اضافه کرد: این اقدامات در ادامه سیاست‌های پیشگیرانه و بازدارنده دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت منابع آب شهرستان صورت می‌پذیرد که نشان از عزم راسخ برای حفظ حقوق عامه، جلوگیری از افت کمی و کیفی سفره‌های آب زیرزمینی و تأمین پایدار منابع آبی نسل‌های آینده دارد.

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