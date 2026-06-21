به گزارش خبرنگار ایلنا، شهروندان معترض می‌گویند استقرار این مجموعه در نزدیکی بافت مسکونی موجب بروز مشکلاتی از جمله انتشار بو، ایجاد شیرابه، افزایش حشرات و تردد مداوم خودروهای حمل زباله شده و کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.

ساکنان این منطقه با انتقاد از ادامه بلاتکلیفی در تعیین تکلیف سایت پسماند، می گویند با وجود پیگیری‌های مکرر و وعده‌های مسئولان شهری، تاکنون هیچ ابلاغ یا پاسخ مکتوبی مبنی بر توقف دائمی فعالیت این محل دریافت نکرده‌اند و نگرانی‌های آنان درباره پیامدهای بهداشتی و زیست‌محیطی همچنان پابرجاست.

یکی از شهروندان این منطقه در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: با وجود بازدیدهای انجام‌شده و مشاهده شیرابه‌های ناشی از پسماند، در برخی گزارش‌ها اعلام شده که تهدیدی برای بهداشت عمومی وجود ندارد. این در حالی است که ساکنان منطقه نسبت به تبعات احتمالی این وضعیت برای سلامت خانواده‌ها و به‌ویژه کودکان ابراز نگرانی می‌کنند.

فرهادی با اشاره به پیگیری‌های چندماهه از طریق شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز گفت: بارها موضوع را با شهردار، اعضای شورا و مسئولان مربوطه مطرح کرده‌ایم و حتی در جلسات رسمی نیز بر ضرورت تغییر کاربری این محل تأکید شده است، اما هنوز هیچ پاسخ یا مصوبه مکتوبی که بتواند اطمینان خاطر ساکنان را فراهم کند، به دست ما نرسیده است.

این شهروند افزود: طبق گفته برخی اعضای شورا، تصمیماتی برای تغییر کاربری این محل اتخاذ شده، اما مردم همچنان در انتظار اعلام رسمی و کتبی این تصمیم هستند.

به گفته وی، نبود پاسخ شفاف و مکتوب موجب شده نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی در میان ساکنان منطقه افزایش یابد.

فرهادی با اشاره به دغدغه‌های بهداشتی ساکنان خاطرنشان کرد: سلامت کودکان و خانواده‌ها مهم‌ترین مطالبه مردم است و انتظار می‌رود مسئولان با سرعت بیشتری نسبت به رفع مشکلات موجود و تعیین تکلیف نهایی این محل اقدام کنند.

پیش از احداث این مجموعه، محل مورد نظر دارای کاربری باغ و پوشش درختان زیتون بوده که به گفته ساکنان، در روند آماده‌سازی پروژه تخریب و سپس به سایت پسماند تبدیل شده است.

ساکنان منطقه تأکید کردند تا زمان دریافت پاسخ رسمی و اجرای کامل مصوبات اعلام‌شده، پیگیری مطالبات خود را از مسیرهای قانونی ادامه خواهند داد.

مجوز فعالیت سایت انتقال و تفکیک پسماند لغو شده است

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس، در خصوص اعتراضات مطرح‌شده نسبت به فعالیت یک سایت انتقال و تفکیک پسماند در محدوده خیابان تخت جمشید از توقف مجوزهای صادرشده برای این مجموعه خبر داد و تأکید کرد: در شرایط فعلی هیچ‌گونه فعالیتی نباید در این محل انجام شود.

قاسم نهاوندی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: پس از آنکه شکایات مردمی به اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس رسید، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در زمان صدور مجوز، محل مورد نظر با ضوابط و الزامات محیط زیستی انطباق داشت و مجموعه مربوطه نیز متعهد به اجرای برخی الزامات شده بود. با این حال، پس از دریافت شکایت‌ها مشخص شد که تعهدات اخذشده به‌طور کامل اجرا نشده است؛ از این رو مجوزهای صادرشده متوقف و اعلام شد که فعلاً اجازه هیچ‌گونه فعالیتی در آن نقطه وجود ندارد.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و مذاکرات صورت‌گرفته با شهرداری گفت: بر اساس اعلام شهرداری شیراز، موضوع استفاده از این سایت از دستور کار خارج شده و ظاهراً برنامه‌ای برای بهره‌برداری از آن وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به برخی نگرانی‌های مطرح‌شده درباره فعالیت این محل تصریح کرد: این مکان سایت دفن زباله نبوده است. دفن زباله به معنای انتقال و دفن پسماند در محل مشخص است، در حالی که در این نقطه عملیات دفن انجام نمی‌شد و صرفاً برای انتقال، جابه‌جایی و تفکیک پسماند در نظر گرفته شده بود.

نهاوندی ادامه داد: با توجه به عدم اجرای تعهدات، به متولیان مربوطه اعلام کردیم که اجازه ادامه فعالیت را ندارند و باید تعهدات خود را اجرایی کنند. در ادامه نیز اعلام شد که برنامه‌ای برای ادامه این فعالیت وجود ندارد.

وی درباره موضع فعلی محیط زیست نسبت به این سایت اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل لغو مجوزها، عملاً هیچ اتفاقی نباید از سوی بهره‌برداران در این محل رخ دهد و هیچ فعالیتی نباید در آنجا انجام شود.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس افزود:به نظر می‌رسد مسئولان مربوطه نیز این موضوع را پذیرفته‌اند و حتی در حال بررسی تغییر کاربری این مکان هستند تا با توجه به هزینه‌های انجام‌شده، کاربری متناسب دیگری برای آن تعریف شود.

نهاوندی تأکید کرد: برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره برنامه‌های مرتبط با انتقال و تفکیک پسماند، لازم است موضوع از طریق سازمان مدیریت پسماند نیز پیگیری شود.

ایستگاه میانی پسماند در بلوار تخت جمشید شرقی فعال نخواهد شد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز نیز در واکنش به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی ساکنان محدوده بلوار تخت جمشید شرقی درباره راه‌اندازی یک سایت مرتبط با پسماند، تأکید کرد: خواست شهروندان در اولویت قرار گرفته و این مکان در آینده به عنوان ایستگاه میانی پسماند مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

مسعود زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به سابقه این موضوع اظهار کرد: مطالعات مربوط به این محل مربوط به چندین سال گذشته و احتمالاً حدود پنج سال قبل است. در آن مقطع، مشاور طرح جامع پسماند شهر شیراز که دانشگاه شیراز بوده، مطالعاتی را انجام داده و یکی از موضوعات پیش‌بینی‌شده در طرح جامع پسماند، ایجاد ایستگاه‌های میانی بوده است.»

وی درباره ماهیت ایستگاه میانی پسماند افزود: منظور از ایستگاه میانی این است که خودروهای سبک جمع‌آوری زباله، پسماندهای جمع‌آوری‌شده را به این محل منتقل کنند و سپس بدون تخلیه در محیط اطراف، زباله‌ها در تریلی‌ها و خودروهای بزرگ‌تر بارگیری و به مقصد نهایی منتقل شوند. این موضوع در بسیاری از شهرهای بزرگ نیز وجود دارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز در پاسخ به این پرسش که آیا استقرار چنین مجموعه‌ای در مجاورت مناطق مسکونی قابل قبول است، گفت: در زمان انجام مطالعات، شرایط منطقه با وضعیت فعلی متفاوت بوده و بسیاری از ساخت‌وسازهای کنونی وجود نداشته است. بخشی از واحدهای مسکونی نیز بعداً در این محدوده احداث شده‌اند.

زارعی با تأکید بر اهمیت مطالبات مردمی ادامه داد: با وجود مطالعات گذشته، معتقدیم خواست مردم اهمیت دارد. به همین دلیل این موضوع به شهرداری منتقل شده و تأکید کمیسیون نیز بر انتقال این کاربری از محل مذکور بوده است.

وی افزود: شهرداری بدون بهره‌برداری از این فضا، مکان دیگری را نیز برای این منظور در نظر گرفته و اجاره کرده است. تأکید ما این بوده که محل مورد نظر به کاربری دیگری تبدیل شود و دیگر به عنوان ایستگاه میانی پسماند مورد استفاده قرار نگیرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز درباره پیشنهاد مطرح‌شده برای آینده این مجموعه گفت: پیشنهاد ما این بوده که این مکان به یک سایت اداری برای سازمان مدیریت پسماند یا سایر کاربری‌های اداری مرتبط تبدیل شود تا دیگر فعالیتی در حوزه انتقال و جابه‌جایی پسماند در آن انجام نشود.

وی با اشاره به موانع اجرایی این تصمیم اظهار کرد:اجرای کامل این موضوع نیازمند تأمین منابع مالی و فراهم شدن شرایط اقتصادی مناسب برای شهرداری است، اما اصل موضوع پذیرفته شده و در دستور کار قرار دارد.

زارعی تصریح کرد: ما به صورت جدی این موضوع را دنبال می‌کنیم تا نگرانی شهروندان برطرف شود و تأکید می‌کنم که ایستگاه میانی پسماند در این محل اتفاق نخواهد افتاد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز همچنین با اشاره به سوابق تصمیم‌گیری در این زمینه گفت: این موضوع مربوط به دوره‌های گذشته مدیریت شهری است و شرایط کنونی حاصل تصمیمات سال‌های قبل محسوب می‌شود. ما امروز با این وضعیت مواجه هستیم و تلاش کرده‌ایم مطالبات مردم را در اولویت قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری نیز این رویکرد را پذیرفته و بر همین اساس، مقرر شده است کاربری مورد نظر تغییر کند. آنچه برای مردم حساسیت ایجاد کرده، قطعاً در آینده در این مکان وجود نخواهد داشت.

فعالیت سایت مورد بحث متوقف شده و هرگونه تصمیم‌گیری منوط به مصوبه شورای شهر است

شهردار منطقه ۷ شیراز هم در واکنش به برخی گزارش‌ها و تماس‌های مردمی درباره فعالیت یک سایت مرتبط با پسماند در محدوده بلوار تخت جمشید شرقی، از توقف فعالیت این مجموعه خبر داد و تأکید کرد: ادامه یا توقف کامل آن تابع مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز خواهد بود.

علی فراشاییان اظهار کرد:در حال حاضر فعالیت این مجموعه متوقف شده است و فعلاً هیچ‌گونه فعالیتی در آن انجام نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است این سایت به‌طور کامل جمع‌آوری شود، گفت: در این خصوص باید مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام شود و هر تصمیمی در این زمینه بر اساس مصوبات شورا خواهد بود.

شهردار منطقه ۷ شیراز با بیان اینکه فعالیت سایت مذکور فعلاً متوقف شده است، افزود: در حال حاضر وضعیت مجموعه در حالت توقف قرار دارد و تصمیم نهایی در این خصوص به مصوبات و روندهای قانونی مربوط خواهد بود.

فراشاییان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره صدور مجوزهای مرتبط با این مجموعه تصریح کرد: موضوع مجوزها و فرآیندهای مرتبط از سوی سازمان مدیریت پسماند پیگیری شده است.

وی درباره برخی ابهامات مطرح‌شده پیرامون استقرار چنین مجموعه‌ای در حریم شهر نیز گفت: در این زمینه موارد و جزئیاتی وجود دارد که لازم است در چارچوب‌های اداری و قانونی بررسی شود.

شهردار منطقه ۷ شیراز در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در ارائه اطلاعات، اعلام کرد: در صورت مراجعه حضوری و ارائه مدارک شناسایی و مستندات لازم، اطلاعات تکمیلی درباره این موضوع قابل ارائه خواهد بود.

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