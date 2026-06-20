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حادثه ریزش آوار در قطب صنعتی دستگرد امامزاده شهرستان فرخشهر یک فوتی بر جای گذاشت

حادثه ریزش آوار در قطب صنعتی دستگرد امامزاده شهرستان فرخشهر یک فوتی بر جای گذاشت
کد خبر : 1802058
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نجاتگران هلال‌احمر به حادثه ریزش آوار در قطب صنعتی دستگرد شهر فرخشهر خبر داد و گفت: این حادثه ۱۱ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.

 به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: ساعت ۱۵:۳۱ روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، خبری مبنی بر وقوع حادثه ریزش آوار در یکی از واحدهای صنعتی واقع در قطب صنعتی دستگرد شهر فرخشهر دریافت شد، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بین‌شهری فجر به محل حادثه اعزام شدند.

 وی افزود: در این حادثه ۱۱ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و ۱۰ نفر نیز مصدوم شدند.

طاهری بیان کرد: از مجموع مصدومان ۶ نفر به صورت سرپایی خدمات امدادی دریافت کردند و ۴ نفر نیاز به انتقال به مراکز درمانی داشتند که یک نفر از مصدومان توسط نیروهای هلال‌احمر حاضر در صحنه به مرکز درمانی منتقل شد.

وی ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، نسبت به ارزیابی، ایمن‌سازی صحنه و ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی به مصدومان اقدام کردند و عملیات امدادرسانی با همکاری دستگاه‌های امدادی و خدماتی انجام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: این عملیات که در محدوده قطب صنعتی دستگرد و حوالی امامزاده شهر فرخشهر به وقوع پیوست، پس از ارائه خدمات امدادی لازم با موفقیت به پایان رسید.

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