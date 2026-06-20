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ثبت وضعیت نارنجی آلودگی هوا در ۶ شهر خوزستان

ثبت وضعیت نارنجی آلودگی هوا در ۶ شهر خوزستان
کد خبر : 1801983
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امروز شاخص کیفی هوای ۶ شهر استان خوزستان به دلیل افزایش ذرات معلق در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز شنبه ۳۰ خرداد، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه‌های اهواز شامل استانداری خوزستان با عدد ۱۴۸، شرکت ملی حفاری ۱۰۹، نیوساید ۱۲۲، معاونت بهداشت جندی شاپور ۱۲۱ و پست برق شماره سه ۱۳۱ بوده است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرستان‌های کارون با عدد ۱۱۱، گتوند ۱۰۹، شوش ۱۴۰، خرمشهر ۱۰۵ و بهبهان ۱۳۱ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است که بر این اساس هوای این شهرها در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر اساس این گزارش، هوای شهرهای اندیمشک، دزفول، شوشتر، آبادان و آغاجاری در وضعیت قابل قبول قرار دارد و هیچ‌کدام از شهرهای استان خوزستان در وضعیت پاک گزارش نشده است.

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