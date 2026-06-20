ثبت وضعیت نارنجی آلودگی هوا در ۶ شهر خوزستان

همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرستان‌های کارون با عدد ۱۱۱، گتوند ۱۰۹، شوش ۱۴۰، خرمشهر ۱۰۵ و بهبهان ۱۳۱ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است که بر این اساس هوای این شهرها در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر اساس این گزارش، هوای شهرهای اندیمشک، دزفول، شوشتر، آبادان و آغاجاری در وضعیت قابل قبول قرار دارد و هیچ‌کدام از شهرهای استان خوزستان در وضعیت پاک گزارش نشده است.