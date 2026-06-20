به گزارش ایلنا، سرهنگ رضا سلوکی افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در یکی از روستاهای شهرستان خنداب، بلافاصله مأموران انتظامی این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات پلیسی موفق شدند 25 نفر از عوامل این نزاع و درگیری دسته‌جمعی را شناسایی و دستگیر و در نهایت بازداشت کنند. متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی ذیربط معرفی شدند.

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