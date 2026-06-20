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وزارت اطلاعات:

سرکرده‌های شبکه آشوب خیابانی در ایلام دستگیر شدند

سرکرده‌های شبکه آشوب خیابانی در ایلام دستگیر شدند
کد خبر : 1801953
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وزارت اطلاعات در گزارشی از شناسایی و دستگیری سه سردسته میدانی و ۱۴ مزدور شبکه خرابکاری وابسته به دشمن آمریکایی‌صهیونیستی در استان ایلام خبر داد، افرادی که در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴، آرامش و امنیت شهروندان را سلب کرده بودند.

 به گزارش ایلنا، بر پایه گزارش تازه وزارت اطلاعات، سه سردسته این شبکه که دستگیر شدند، با نام‌های اختصاری «مراد - ع»، «مهدی - ک» و «رضا - ف» از هنجارشکنان سابقه‌دار در شهرهای ایلام، ملکشاهی و سرابله هستند.

این افراد در جریان رخدادهای دی‌ماه سال گذشته با ویرانگری، آتش زدن دارایی‌ها و مکان‌های همگانی، تیراندازی، تصویربرداری و نمادسازی، آسایش را از مردم گرفته بودند که با پیگیری‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در یک روند پیچیده امنیتی و رهگیری، شناسایی و بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی در بازرسی از مخفیگاه این عوامل، سه قالب ماده منفجره (تی‌ان‌تی)، یک قبضه تفنگ کلاشنیکف و شمار زیادی سلاح سرد کشف و ضبط کردند.

در بخش پایانی این گزارش، وزارت اطلاعات از همه شهروندان خواسته است تا هرگونه رفتار یا پدیده مشکوک را به ستاد خبری با شماره تماس ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی آن در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به نشانی vaja۱۱۳@ با تیک آبی گزارش کنند.​

انتهای پیام/
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