استاندار قزوین خبر داد:
هدفگذاری افزایش تولید گندم به ۳۵۰ هزار تن
استاندار قزوین گفت: ظرفیت تولید گندم استان در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار تن است و برنامهریزی شده این میزان در سال آینده به ۳۵۰ هزار تن افزایش یابد، گندم یک کالای استراتژیک برای همه کشورهاست و در فرآیند خرید و جمعآوری آن، فرمانداران باید همکاری و همراهی لازم را با جهاد کشاورزی داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی برای تداوم تولید نیازمند سوخت است و تأمین سوخت مورد نیاز این حوزه در دستور کار قرار دارد تا فعالیت کشاورزان بدون وقفه ادامه یابد.
وی افزود: برخی واحدها با ظرفیت کامل فعال نیستند یا تعطیل هستند که باید جمعبندی دقیقی انجام شود تا نیاز واقعی استان احصا و بر اساس آن تصمیمگیری شود.
استاندار قزوین با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس در دوران جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد: تعامل و همکاری همه بخشها موجب شد از شرایط سخت عبور کنیم و امروز نیز این همدلی باید تداوم داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: در مقطعی در حوزه مواد اولیه با مشکلاتی مواجه بودیم، اما با ورود بخش خصوصی و انجام واردات، اکنون عرضه از تقاضا پیشی گرفته و حتی امکان ارسال مواد اولیه به سایر استانها نیز فراهم شده است.
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه گندم اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید گندم استان در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار تن است و برنامهریزی شده این میزان در سال آینده به ۳۵۰ هزار تن افزایش یابد، گندم یک کالای استراتژیک برای همه کشورهاست و در فرآیند خرید و جمعآوری آن، فرمانداران باید همکاری و همراهی لازم را با جهاد کشاورزی داشته باشند.
نوذری با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر اظهار کرد: تردیدی نیست که امروز پیروز واقعی هستیم، در گذشته اتحادیه اروپا و آمریکا هر زمان که میخواستند علیه ایران تحریم اعمال میکردند، اما در شرایط جدید و فضای پساجنگ، معادلات تغییر کرده و ایران در منطقه با دست پُر حضور دارد.
وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتها و ابزارهای مهمی در منطقه برخوردار است و همین موضوع باعث شده توازن جدیدی در معادلات شکل بگیرد.
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز داریم؛ کشور دارای رهبری، رئیسجمهور و قوای سهگانه است و همه ارکان نظام برای عبور از شرایط دشوار در کنار یکدیگر قرار دارند.
نوذری با اشاره به مدیریت شرایط در دوران جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد: در آن مقطع همه مدیران و مسئولان در میدان بودند و با همراهی مدیران اقتصادی توانستیم از شرایط سخت عبور کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: باید این وحدت و همدلی را حفظ کنیم، خیابان که نماد وحدت مردم بود نباید به محل دوگانگی تبدیل شود؛ همه باید در کنار هم برای ایران قوی و قدرتمند تلاش کنیم.