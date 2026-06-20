به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی برای تداوم تولید نیازمند سوخت است و تأمین سوخت مورد نیاز این حوزه در دستور کار قرار دارد تا فعالیت کشاورزان بدون وقفه ادامه یابد.

وی افزود: برخی واحدها با ظرفیت کامل فعال نیستند یا تعطیل هستند که باید جمع‌بندی دقیقی انجام شود تا نیاز واقعی استان احصا و بر اساس آن تصمیم‌گیری شود.

استاندار قزوین با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس در دوران جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد: تعامل و همکاری همه بخش‌ها موجب شد از شرایط سخت عبور کنیم و امروز نیز این همدلی باید تداوم داشته باشد.

وی در ادامه بیان کرد: در مقطعی در حوزه مواد اولیه با مشکلاتی مواجه بودیم، اما با ورود بخش خصوصی و انجام واردات، اکنون عرضه از تقاضا پیشی گرفته و حتی امکان ارسال مواد اولیه به سایر استان‌ها نیز فراهم شده است.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه گندم اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید گندم استان در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار تن است و برنامه‌ریزی شده این میزان در سال آینده به ۳۵۰ هزار تن افزایش یابد، گندم یک کالای استراتژیک برای همه کشورهاست و در فرآیند خرید و جمع‌آوری آن، فرمانداران باید همکاری و همراهی لازم را با جهاد کشاورزی داشته باشند.

نوذری با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر اظهار کرد: تردیدی نیست که امروز پیروز واقعی هستیم، در گذشته اتحادیه اروپا و آمریکا هر زمان که می‌خواستند علیه ایران تحریم اعمال می‌کردند، اما در شرایط جدید و فضای پساجنگ، معادلات تغییر کرده و ایران در منطقه با دست پُر حضور دارد.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌ها و ابزارهای مهمی در منطقه برخوردار است و همین موضوع باعث شده توازن جدیدی در معادلات شکل بگیرد.

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز داریم؛ کشور دارای رهبری، رئیس‌جمهور و قوای سه‌گانه است و همه ارکان نظام برای عبور از شرایط دشوار در کنار یکدیگر قرار دارند.

نوذری با اشاره به مدیریت شرایط در دوران جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد: در آن مقطع همه مدیران و مسئولان در میدان بودند و با همراهی مدیران اقتصادی توانستیم از شرایط سخت عبور کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: باید این وحدت و همدلی را حفظ کنیم، خیابان که نماد وحدت مردم بود نباید به محل دوگانگی تبدیل شود؛ همه باید در کنار هم برای ایران قوی و قدرتمند تلاش کنیم.

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