دستبند پلیس بر دستان عاملان نزاع دسته جمعی در شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از روستاهای اطراف شهر شیراز، ماموران انتظامی کلانتری "۳۳ گویم" سریعا به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد چند نفر به دلیل اختلاف ملکی با یکدیگر درگیر شدهاند و بر اثر درگیری با چوب و سنگ پنج نفر از طرفین دعوا مجروح شده است.
فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه با اقدامات پلیسی هر ۵ نفر از افراد دخیل در درگیری دستگیر و به مقر انتظامی انتقال شدند و دستگیری دیگر افراد متواری در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روزی تلاش میکند و از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.