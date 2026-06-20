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دستبند پلیس بر دستان عاملان نزاع دسته جمعی در شیراز

دستبند پلیس بر دستان عاملان نزاع دسته جمعی در شیراز
کد خبر : 1801921
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فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از روستاهای اطراف شهر شیراز، ماموران انتظامی کلانتری "۳۳ گویم" سریعا به محل مورد نظر اعزام شدند. 

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد چند نفر به دلیل اختلاف ملکی با یکدیگر درگیر شده‌اند و بر اثر درگیری با چوب و سنگ پنج نفر از طرفین دعوا مجروح شده است. 

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه با اقدامات پلیسی هر ۵ نفر از افراد دخیل در درگیری دستگیر و به مقر انتظامی انتقال شدند و دستگیری دیگر افراد متواری در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روزی تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.

 

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