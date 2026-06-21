در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
ضرورت جوانگرایی در کشاورزی گلستان/کشاورزی گلخانهای در استان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است
رئیس توسعه تعاون روستایی استان گلستان گفت: استان گلستان با وجود برخورداری از یکی از گستردهترین اراضی کشاورزی کشور، هنوز نتوانسته ظرفیتهای بزرگ خود در حوزه کشاورزی گلخانهای را بهطور کامل فعال کند.
حمید هزارجریبی با حضور درخبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: کشاورزی گلخانهای در گلستان هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و دلایل مختلفی باعث شده این بخش مهم کمتر مورد توجه قرار گیرد. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان طی ماههای اخیر روند صدور مجوزهای گلخانهای را تسهیل کرده تا کشاورزان بتوانند بدون پیچیدگیهای اداری، وارد این عرصه شوند.
وی تأکید کرد: دستگاههای مرتبط باید در کنار کشاورزان باشند و در صدور مجوزها نقش حمایتی داشته باشند، نه بازدارنده. استان گلستان دومین جمعیت بزرگ روستایی کشور را در اختیار دارد؛ ظرفیتی که به گفته هزارجریبی هنوز آنگونه که باید در مسیر توسعه کشاورزی به کار گرفته نشده است. استفاده از توان روستاها میتواند موتور محرک اقتصاد کشاورزی استان باشد و اشتغال پایدار ایجاد کند.
هزارجریبی بر ورود نسل جوان به عرصه کشاورزی تأکید کرد و گفت: کشاورزی امروز نیازمند نگاه نو، فناوریهای جدید و انرژی جوانان است. اگر میخواهیم آینده این بخش تضمین شود، باید مسیر را برای حضور جوانان هموار کنیم. گلستان با داشتن دومین جمعیت بزرگ روستایی کشور، میتواند به قطب کشاورزی نوین تبدیل شود. بایستی مسیر را برای جوانان تحصیلکرده هموار کنیم.
وی افزود: گلستان با داشتن تنوع کمنظیر محصولات کشاورزی، امروز در آستانه تبدیلشدن به یکی از قطبهای صادراتی ایران به کشورهای آسیای میانه قرار دارد. همه میتوانند با برنامهریزی درست و همت دستگاههای مرتبط، راهی بازارهایی مانند ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان شوند.
هزارجریبی گفت: اگر حمایتها مستمر باشد دیگر کشاورزان نیاز نیست تولید محصولات کشاورزی خودشان را خام فروشی کند و مسیر صدور مجوزها، بستهبندی استاندارد و حملونقل بینالمللی تسهیل شود، کشاورزی گلستان نهتنها نیاز داخلی را تأمین میکند، بلکه میتواند سهم قابلتوجهی از بازار منطقه را در اختیار بگیرد. صادرات محصولات گلخانهای میتواند سودآوری کشاورزان را چند برابر کند و گلستان را به یک برند معتبر در تجارت کشاورزی آسیای میانه تبدیل سازد.