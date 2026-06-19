به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، آئین افتتاح پنجمین پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان آوج با حضور عباسپور نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در مجلس ‌شورای اسلامی، احمدپور معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین، قافله‌باشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اکبری رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان و حسین‌خانی فرماندار شهرستان آوج برگزار شد.

این پایگاه که با هدف تداوم ارائه خدمات سلامت، کاهش آسیب‌ها و ارتقای سطح سلامت مردم شریف دهستان نیریج احداث شده با مساعدت خانواده خیر ارجمند، زنده‌یاد«حاج غلام طالب‌لو» به بهره‌برداری رسید.

عملیات احداث، تجهیز به تیپ یک و تأمین آمبولانس و نیروی انسانی این مرکز، با پیگیری‌های نماینده شهرستان، حمایت ریاست دانشگاه علوم پزشکی و تلاش‌های رئیس مرکز اورژانس استان انجام شده است.

این پایگاه که به نام «حاج غلام طالب‌لو» نامگذاری شده با مشارکت خیر حوزه سلامت، آقای طالب‌لو و با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان احداث و تجهیز شده است که تکمیل آن نقش حیاتی در کاهش زمان طلایی امدادرسانی به بیماران و مصدومان منطقه ایفا خواهد کرد.

علاوه بر پایگاه‌های زمینی، اورژانس هوایی استان نیز به طور مستمر آماده خدمت‌رسانی به مردم این شهرستان و سایر هم‌میهنان گرامی است.

همچنین با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، چندین پروژه زیرساختی و درمانی در شهرستان آوج با اعتباری بالغ بر ۸۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، در مراسم افتتاح پروژه‌ها گفت: در حوزه زیرساختی، پروژه بهسازی و آسفالت محور روستای «مشانه» و مخزن ذخیره آب روستای «چنگوره» با مجموع سرمایه‌گذاری ۵۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که نقش بسزایی در ارتقای شاخص‌های راه و بهره‌مندی پایدار از آب شرب خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: در حوزه درمانی نیز، مرکز اورژانس دهستان «نیرج» با زیربنای استاندارد و تجهیزات پیشرفته به بهره‌برداری رسید.

احمدپور در پایان ضمن قدردانی از مشارکت خیرین و تلاش دستگاه‌های اجرایی، بر استمرار اجرای طرح‌های توسعه‌ای در سایر بخش‌های شهرستان آوج تأکید کرد.

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