با هدف ارائه خدمات سلامت صورت گرفت؛
افتتاح پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی در شهرستان آوج
در مراسمی با حضور نماینده بوئین زهراو آوج در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاون سیاسی استانداری؛ پنجمین پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان آوج افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، آئین افتتاح پنجمین پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان آوج با حضور عباسپور نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، احمدپور معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین، قافلهباشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اکبری رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان و حسینخانی فرماندار شهرستان آوج برگزار شد.
این پایگاه که با هدف تداوم ارائه خدمات سلامت، کاهش آسیبها و ارتقای سطح سلامت مردم شریف دهستان نیریج احداث شده با مساعدت خانواده خیر ارجمند، زندهیاد«حاج غلام طالبلو» به بهرهبرداری رسید.
عملیات احداث، تجهیز به تیپ یک و تأمین آمبولانس و نیروی انسانی این مرکز، با پیگیریهای نماینده شهرستان، حمایت ریاست دانشگاه علوم پزشکی و تلاشهای رئیس مرکز اورژانس استان انجام شده است.
این پایگاه که به نام «حاج غلام طالبلو» نامگذاری شده با مشارکت خیر حوزه سلامت، آقای طالبلو و با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان احداث و تجهیز شده است که تکمیل آن نقش حیاتی در کاهش زمان طلایی امدادرسانی به بیماران و مصدومان منطقه ایفا خواهد کرد.
علاوه بر پایگاههای زمینی، اورژانس هوایی استان نیز به طور مستمر آماده خدمترسانی به مردم این شهرستان و سایر هممیهنان گرامی است.
همچنین با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، چندین پروژه زیرساختی و درمانی در شهرستان آوج با اعتباری بالغ بر ۸۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، در مراسم افتتاح پروژهها گفت: در حوزه زیرساختی، پروژه بهسازی و آسفالت محور روستای «مشانه» و مخزن ذخیره آب روستای «چنگوره» با مجموع سرمایهگذاری ۵۶ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که نقش بسزایی در ارتقای شاخصهای راه و بهرهمندی پایدار از آب شرب خواهد داشت.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: در حوزه درمانی نیز، مرکز اورژانس دهستان «نیرج» با زیربنای استاندارد و تجهیزات پیشرفته به بهرهبرداری رسید.
احمدپور در پایان ضمن قدردانی از مشارکت خیرین و تلاش دستگاههای اجرایی، بر استمرار اجرای طرحهای توسعهای در سایر بخشهای شهرستان آوج تأکید کرد.