فرماندار شهرستان گرمسار خبر داد:
مهار آتشسوزی واحد تولیدی رنگسازی در شهرک صنعتی گرمسار
فرماندار شهرستان گرمسار گفت: آتشسوزی در یک واحد تولیدی رنگسازی در شهرک صنعتی گرمسار بدون تلفات جانی مهار شد. 2 مصدوم این حادثه که دچار گازگرفتگی ناشی از حریق شده بودند، پس از دریافت خدمات درمانی، از بیمارستان مرخص شدند.
به گزارش ایلنا، علی همتی افزود: 2 مصدوم حادثه آتشسوزی واحد تولیدی رنگسازی در شهرک صنعتی گرمسار که به دلیل استنشاق دود و گازهای ناشی از حریق، با حالت گازگرفتگی به بیمارستان منتقل شده بودند، ساعاتی پیش پس از دریافت خدمات پزشکی و درمانی لازم مرخص شدند.
وی به وضعیت عمومی 2 مصدوم حادثه آتشسوزی واحد تولیدی رنگسازی در شهرک صنعتی گرمسار اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: حال عمومی هر 2 مصدوم این حادثه آتشسوزی مطلوب است. گزارشها حاکی از آن است که این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشته است.
فرماندار شهرستان گرمسار اظهار داشت: عملیات اطفای حریق با تلاش نیروهای آتشنشانی به مرحله لکهگیری رسیده و نیروهای عملیاتی آتشنشانی همچنان در محل وقوع حادثه آتشسوزی واحد تولیدی رنگسازی حضور دارند تا از بروز هرگونه شعلهور شدن مجدد آتش جلوگیری شود.
همتی تصریح کرد: عملیات مهار و اطفای حادثه آتشسوزی واحد تولیدی رنگسازی با مشارکت آتشنشانان ایستگاه آتشنشانی شهرک صنعتی گرمسار، پایگاه آتشنشانی گرمسار و پایگاه آتشنشانی ایوانکی انجام شد. علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان ذیربط در دست بررسی است.