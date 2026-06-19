به گزارش ایلنا، علی همتی افزود: 2 مصدوم حادثه آتش‌سوزی واحد تولیدی رنگ‌سازی در شهرک صنعتی گرمسار که به دلیل استنشاق دود و گازهای ناشی از حریق، با حالت گازگرفتگی به بیمارستان منتقل شده بودند، ساعاتی پیش پس از دریافت خدمات پزشکی و درمانی لازم مرخص شدند.

وی به وضعیت عمومی 2 مصدوم حادثه آتش‌سوزی واحد تولیدی رنگ‌سازی در شهرک صنعتی گرمسار اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: حال عمومی هر 2 مصدوم این حادثه آتش‌سوزی مطلوب است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته است.

فرماندار شهرستان گرمسار اظهار داشت: عملیات اطفای حریق با تلاش نیروهای آتش‌نشانی به مرحله لکه‌گیری رسیده و نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی همچنان در محل وقوع حادثه آتش‌سوزی واحد تولیدی رنگ‌سازی حضور دارند تا از بروز هرگونه شعله‌ور شدن مجدد آتش جلوگیری شود.

همتی تصریح کرد: عملیات مهار و اطفای حادثه آتش‌سوزی واحد تولیدی رنگ‌سازی با مشارکت آتش‌نشانان ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی گرمسار، پایگاه آتش‌نشانی گرمسار و پایگاه آتش‌نشانی ایوانکی انجام شد. علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان ذی‌ربط در دست بررسی است.

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