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صاعقه باعث فوت یکی از عشایر اردبیل شد

صاعقه باعث فوت یکی از عشایر اردبیل شد
کد خبر : 1801380
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مدیرکل امور عشایر اردبیل از فوت یکی از مردان عشایر استان بر اثر برخورد صاعقه در ارتفاعات منطقه ییلاقی خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی پیرجاهد، روز جمعه اظهار کرد: این حادثه روز گذشته برای یکی از عزیزان عشایر شهرستان بیله سوار مغان در منطقه ییلاقی صندوقلار در حوزه جغرافیایی مشرف به شهرستان سراب رخ داده است.

وی افزود: این هموطن عشایر بعد از جمع کردن دام خود در منطقه مرتفع ییلاقی و در حین وارد شدن به آلاچیق مورد اصابت صاعقه قرار گرفته است.

او ادامه داد: منطقه ییلاقی صندوقلار سراب هرچند در حوزه استحفاظی استان اردبیل نیست اما اداره کل امور عشایر استان اردبیل به عشایر این استان که در ییلاقات آن منطقه برای چرای دام حضور می یابند خدمات ارایه می کند.

پیرجاهد اضافه کرد: پیکر هموطن عشایر متوفی برای معاینات لازم به پزشکی قانونی منتقل شده است.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: یک ماه قبل نیز یکی از عشایر مغان دچار صاعقه شده بود اما به علت وجود میله آهنی در دست او، صاعقه به زمین تخلیه شده بود و مشکل خاصی برای وی پیش نیامد.

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