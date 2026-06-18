به گزارش ایلنا، علی خان احمدی با اشاره به آمارهای قابل توجه این طرح افزود: در یک ماه اردیبهشت امسال ، ۲۴۵۰ دانش‌آموز و نونهال در شش گروه آموزشی در شیراز تحت پوشش آموزش‌های سبا قرار گرفته‌اند. درصد آگاهی این گروه قبل از آموزش تنها ۳۰ درصد بود، اما پس از آموزش به ۹۰ درصد افزایش یافت.

خان احمدی همچنین به آموزش ۱۰۵۰ نفر از بزرگسالان اشاره کرد و گفت: در این گروه نیز درصد آگاهی قبل از آموزش ۴۰ درصد بود که پس از برنامه‌های آموزشی به ۹۵ درصد رسید.

به گفته مجری طرح ملی سبا در شرکت توزیع نیروی برق شیراز، این افزایش چشمگیر آگاهی نشان‌دهنده تأثیر مثبت آموزش در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی است.

او افزود: با توجه به چالش‌های جدی در تأمین برق و ناترازی موجود، آموزش همگانی می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف بی‌رویه و مدیریت بار شبکه ایفا کند.

مجری طرح ملی سبا تأکید کرد: همکاری مردم و مشارکت آن‌ها در برنامه‌های آموزشی می‌تواند به بهبود وضعیت انرژی کشور کمک کند و از خاموشی‌های احتمالی در تابستان پیش‌رو جلوگیری نماید. وی همچنین خاطرنشان کرد:صرفه‌جویی در مصرف برق نه تنها موجب کاهش بار شبکه می‌شود، بلکه به حفظ منابع انرژی و توسعه پایدار کشور نیز کمک می‌کند.

آموزش‌های همگانی مانند طرح سبا، با هدف ارتقای آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی، می‌تواند به عنوان یک ابزار کلیدی در عبور از چالش‌های ناترازی برق مورد استفاده قرار گیرد.

در همین راستا و با تاکید بر طرح های ملی سبا و مهتاب طرح آموزش ۵۰۰ هزار دانش آموز استان فارس در بستر آموزشی شاد رقم خورد و دانش آموزان استان فارس از بسته‌های آموزشی مدیریت مصرف برخوردار شدند.

همچنین تفاهم نامه اجرای دقیق پویش ۲۵ درجه قرار همدلی بین شرکت توزیع نیروی برق شیراز و اداره کل آموزش و پرورش استان فارس امضا شده است و هنگام امضای این تفاهم نامه با حضور احمد رضا خسروی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز و محسن کلاری مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس اجرای مفاد تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفت.

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