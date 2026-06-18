ثبتنام بیستوسومین المپیاد ملی مهارت آغاز شد/ رقابت جوانان در ۴۰ رشته تخصصی
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز از آغاز ثبتنام بیستوسومین دوره المپیاد ملی مهارت خبر داد و گفت: این رویداد ملی با هدف شناسایی استعدادهای برتر و توسعه فرهنگ مهارتآموزی، فرصت حضور جوانان در رقابتهای ملی و بینالمللی را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا از البرز، رضا باجولوند از آغاز ثبتنام بیستوسومین دوره المپیاد ملی مهارت خبر داد و اظهار کرد: این رقابتها به عنوان بزرگترین رویداد مهارتمحور کشور، بستر مناسبی برای شناسایی، حمایت و معرفی استعدادهای برتر در حوزه مهارت است و نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای فرهنگ مهارتآموزی ایفا میکند.
وی افزود: ثبتنام این دوره از ۲۷ خردادماه آغاز شده و تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته مورد نظر خود اقدام کنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز با اشاره به برگزاری مسابقات در ۴۰ رشته مهارتی گفت: رشتههای این دوره طیف گستردهای از حوزههای فناوری اطلاعات، صنعت، خدمات، هنر و فناوریهای نوین را دربر میگیرد و زمینه رقابت مهارتآموزان در رشتههایی همچون امنیت سایبری، پردازش ابری، توسعه نرمافزارهای موبایل، فناوریهای وب، مکاترونیک، رباتیک، فناوری آب، طراحی صنعتی، الکترونیک، جوشکاری، فناوری خودرو و آشپزی را فراهم کرده است.
باجولوند با بیان اینکه برگزیدگان این رقابتها به اردوهای آمادهسازی تیم ملی مهارت راه خواهند یافت، تصریح کرد: المپیاد ملی مهارت سکوی مناسبی برای نمایش توانمندی، خلاقیت و دانش فنی جوانان است و میتواند مسیر حضور آنان در مسابقات بینالمللی مهارت را هموار کند.
وی همچنین از مدیران مدارس، هنرستانها، دانشگاهها، آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای، صنایع و تشکلهای صنفی خواست با اطلاعرسانی گسترده، زمینه مشارکت هرچه بیشتر جوانان مستعد در این رویداد ملی را فراهم کنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز در پایان با اشاره به زمانبندی برگزاری مسابقات خاطرنشان کرد: مرحله شهرستانی این رقابتها در مردادماه، مرحله استانی در شهریورماه و مرحله کشوری در نیمه نخست آذرماه سال جاری به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که استان البرز با حضور گسترده مهارتآموزان، همچون سالهای گذشته در جمع استانهای برتر کشور قرار گیرد و نمایندگان آن در عرصههای ملی و بینالمللی خوش بدرخشند.