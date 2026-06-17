تغییر پارادایم در مدیریت منابع آب برای عبور از ناترازی

بهروز ضمن تصریح اینکه منابع آب زمین برای تامین نیاز ساکنان این کره خاکی، کافی است، گفت: به سبب توزیع ناهمگون، برداشت بیش از حد و استفاده نادرست از منابع آب، بخشی از مردم جهان به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا با کمبود این مایه حیاتی، مواجه هستند.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌‌ای فارس گفت: رویکردهای بخشی در مدیریت منابع آب منجر به توسعه و مدیریت ناپیوسته این منابع و در نتیجه بروز بحران آب شده است.

این پژوهشگر حوزه آب ادامه داد: لازم است پارادایم مدیریت منابع آب تغییر کرده و مدیریت به هم پیوسته این منابع جایگزین روش‌های مدیریتی کنونی شود.

بهروز با یادآوری اینکه تغییر پارادایم مدیریت منابع آب، به سهولت و بدون تلاش و چالش و بروز بحران امکان‌پذیر نیست، افزود: جابه جایی پارادایم ادامه پیوسته مسیر تغییر و توسعه تدریجی علم و نگرش نیست بلکه تغییر پارادایم زمانی روی می‌دهد که مفروضات پایه‌ای ما تغییر کند.

او خاطرنشان کرد: مدیریت به هم پیوسته منابع آب در شرایط محدودیت شدید آب، رویکردی کل نگر و متوازن در اتخاذ تدابیر و ابزارهای مختلف مدیریتی و در سازگاری دوراندیشانه با شرایط طبیعی دارد.

بهروز گفت: این موضوع مجموعه‌ای از فعالیت‌های فنی، نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی برای برنامه‌ریزی، توسعه، عملیات و مدیریت منابع آب، جهت توسعه پایدار است.