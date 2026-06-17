مدیر مطالعات شرکت آب منطقهای فارس مطرح کرد؛
تغییر پارادایم در مدیریت منابع آب برای عبور از ناترازی
مدیر مطالعات شرکت آب منطقهای فارس با اشاره به برخی دلایل مواجهه با ناترازی منابع آب، تغییر پارادایم مدیریت منابع پایه آب را برای عبور موفق از شرایط کنونی، یک الزام دانست.
بهروز ضمن تصریح اینکه منابع آب زمین برای تامین نیاز ساکنان این کره خاکی، کافی است، گفت: به سبب توزیع ناهمگون، برداشت بیش از حد و استفاده نادرست از منابع آب، بخشی از مردم جهان به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا با کمبود این مایه حیاتی، مواجه هستند.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای فارس گفت: رویکردهای بخشی در مدیریت منابع آب منجر به توسعه و مدیریت ناپیوسته این منابع و در نتیجه بروز بحران آب شده است.
این پژوهشگر حوزه آب ادامه داد: لازم است پارادایم مدیریت منابع آب تغییر کرده و مدیریت به هم پیوسته این منابع جایگزین روشهای مدیریتی کنونی شود.
بهروز با یادآوری اینکه تغییر پارادایم مدیریت منابع آب، به سهولت و بدون تلاش و چالش و بروز بحران امکانپذیر نیست، افزود: جابه جایی پارادایم ادامه پیوسته مسیر تغییر و توسعه تدریجی علم و نگرش نیست بلکه تغییر پارادایم زمانی روی میدهد که مفروضات پایهای ما تغییر کند.
او خاطرنشان کرد: مدیریت به هم پیوسته منابع آب در شرایط محدودیت شدید آب، رویکردی کل نگر و متوازن در اتخاذ تدابیر و ابزارهای مختلف مدیریتی و در سازگاری دوراندیشانه با شرایط طبیعی دارد.
بهروز گفت: این موضوع مجموعهای از فعالیتهای فنی، نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی برای برنامهریزی، توسعه، عملیات و مدیریت منابع آب، جهت توسعه پایدار است.