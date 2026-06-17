به گزارش خبرنگار ایلنا، عزت‌اله رشیدیان امروز چهارشنبه در نشست شورای روابط‌عمومی‌های استان با بیان اینکه مبارزه با کشت گیاهان ممنوعه تنها مسئولیت نیروی انتظامی نیست، اظهارداشت: روابط عمومی‌ها به عنوان پل ارتباطی مردم و دستگاه‌ها نقش موثری در این حوزه دارند.

وی ادامه‌داد: فرهنگ‌سازی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان و نوجوانان بسیار مهم است آموزش و پرورش فعالیت‌های بسیار خوبی داشته و خوب عمل کرده‌است.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان خاطرنشان کرد: کشت گیاهان ممنوعه امنیت اقتصادی و تولید کشور را تضعیف می‌کند و بیان دقیق مشکلات و چالش‌های امنیتی و اقتصادی که این کشت به دنبال دارد، در حوزه اطلاع‌رسانی مورد تاکید قرار دارد.

رشیدیان افزود: معرفی کشت‌های جایگزین، انتشار دقیق سیاست‌های مسئولانه در این حوزه، افزایش آگاهی‌های عمومی درباره اثرات جسمی و روانی مواد مخدر و…باید در حوزه روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی به صورت ویژه معرفی شود.

وی تاکید کرد: نقش درون سازمانی وبین سازمانی روابط‌عمومی‌ها برای اطلاع‌رسانی تخصصی، مدیریت ارتباطات و… در این زمینه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

جانشین معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان نیز در این جلسه گفت: فرهنگ‌سازی برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه باید بر پایه امنیت فرهنگ و معیشت باشد تا هدایت افکار عمومی را به خوبی انجام دهد.

سرهنگ خانی افزود: تشکیل کارگروه فرهنگی اجتماعی برای مقابله با کشت گیاهان دارویی، تمرکز بر مناطق پرخطر، محله محوری، تقویت رسانه‌های بومی و محلی، استفاده از ظرفیت متنفذین و روحانیون و… برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه پیشنهاد می‌شود.

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