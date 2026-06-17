به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان بکتاش روز چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ماه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان اظهار کرد: سازمان نقشه‌برداری، تغییرات سرزمینی و مخاطرات طبیعی را با بهره‌گیری از تصاویر هوایی، تصاویر ماهواره‌ای و شبکه ایستگاه‌های پایش به‌صورت مستمر رصد می‌کند و نتایج آن را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت داده‌های مکانی در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، افزود: برخی مناطق کشور با نرخ‌های بسیار بالای فرونشست زمین مواجه هستند و این پدیده به یکی از مهم‌ترین مخاطرات ملی تبدیل شده است.

مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری با اشاره به وضعیت نقشه‌های شهری لرستان گفت: از مجموع ۳۳ شهر استان، ۲۶ شهر دارای نقشه‌های به‌روز، ۲ شهر در حال تهیه نقشه و پنج شهر نیز نیازمند به‌روزرسانی اطلاعات مکانی هستند.

بکتاش با تشریح دستاوردهای سازمان نقشه‌برداری در حوزه هوش مصنوعی اظهار داشت: فناوری وضوح فوق العاده (سوپر رزولوشن)، امکان افزایش دقت تصاویر ماهواره‌ای تا ۱۰ برابر را فراهم کرده است و اکنون در پایش پروژه‌های عمرانی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری افزود: با استفاده از این فناوری، امکان رصد و ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از طریق تصاویر ماهواره‌ای فراهم شد و مدیران می‌توانند بدون حضور میدانی، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی را مشاهده کنند.

بکتاش با اشاره به نمونه اجرا شده در لرستان گفت: پایش روند ساخت بیمارستان نیایش خرم‌آباد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین انجام و امکان بررسی مراحل پیشرفت پروژه در بازه‌های زمانی مختلف فراهم شده است.

وی همچنین به توسعه زیرساخت داده‌های مکانی کشور اشاره کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف هستند مطابق استانداردهای تعیین‌شده، اطلاعات و داده‌های مکانی خود را در سامانه ملی زیرساخت داده‌های مکانی بارگذاری کنند.

مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری تصریح کرد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری، موجب تسهیل سرمایه‌گذاری، مدیریت زمین، آمایش سرزمین و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای خواهد شد.

وی لرستان را از استان‌های موفق در این حوزه دانست و گفت: تاکنون ۲۱ دستگاه اجرایی استان به زیرساخت داده‌های مکانی متصل شده‌اند و بیش از یک‌هزار و ۲۲۹ لایه اطلاعاتی در سامانه استان ثبت شده که از اهداف تعیین‌شده نیز فراتر رفته است.

مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری افزود: لرستان در حوزه پنجره واحد مدیریت زمین، آمایش سرزمین و اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی نیز از جایگاه مطلوبی در سطح کشور برخوردار است.

بکتاش با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی استعلام نقشه و اطلاعات مکانی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پیش از اجرای پروژه‌های عمرانی و مطالعاتی از طریق این سامانه از وجود یا نبود اطلاعات و نقشه‌های مورد نیاز مطلع شوند تا از انجام مطالعات تکراری و تحمیل هزینه‌های اضافی به بیت‌المال جلوگیری شود.

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