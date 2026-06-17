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مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری؛

برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی فرونشست زمین را در کشور به سطح نگران‌کننده‌ای رسانده است

برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی فرونشست زمین را در کشور به سطح نگران‌کننده‌ای رسانده است
کد خبر : 1800630
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مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری گفت: برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی منجر به فرونشست زمین در برخی دشت‌های کشور به سطح نگران‌کننده‌ای رسانده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان بکتاش روز چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ماه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان اظهار کرد: سازمان نقشه‌برداری، تغییرات سرزمینی و مخاطرات طبیعی را با بهره‌گیری از تصاویر هوایی، تصاویر ماهواره‌ای و شبکه ایستگاه‌های پایش به‌صورت مستمر رصد می‌کند و نتایج آن را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. 

وی با اشاره به اهمیت داده‌های مکانی در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، افزود: برخی مناطق کشور با نرخ‌های بسیار بالای فرونشست زمین مواجه هستند و این پدیده به یکی از مهم‌ترین مخاطرات ملی تبدیل شده است. 

مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری با اشاره به وضعیت نقشه‌های شهری لرستان گفت: از مجموع ۳۳ شهر استان، ۲۶ شهر دارای نقشه‌های به‌روز، ۲ شهر در حال تهیه نقشه و پنج شهر نیز نیازمند به‌روزرسانی اطلاعات مکانی هستند. 

بکتاش با تشریح دستاوردهای سازمان نقشه‌برداری در حوزه هوش مصنوعی اظهار داشت: فناوری وضوح فوق العاده (سوپر رزولوشن)، امکان افزایش دقت تصاویر ماهواره‌ای تا ۱۰ برابر را فراهم کرده است و اکنون در پایش پروژه‌های عمرانی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری افزود: با استفاده از این فناوری، امکان رصد و ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از طریق تصاویر ماهواره‌ای فراهم شد و مدیران می‌توانند بدون حضور میدانی، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی را مشاهده کنند. 

بکتاش با اشاره به نمونه اجرا شده در لرستان گفت: پایش روند ساخت بیمارستان نیایش خرم‌آباد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و فناوری‌های نوین انجام و امکان بررسی مراحل پیشرفت پروژه در بازه‌های زمانی مختلف فراهم شده است. 

وی همچنین به توسعه زیرساخت داده‌های مکانی کشور اشاره کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف هستند مطابق استانداردهای تعیین‌شده، اطلاعات و داده‌های مکانی خود را در سامانه ملی زیرساخت داده‌های مکانی بارگذاری کنند. 

مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری تصریح کرد: این اقدام علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری، موجب تسهیل سرمایه‌گذاری، مدیریت زمین، آمایش سرزمین و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای خواهد شد. 

وی لرستان را از استان‌های موفق در این حوزه دانست و گفت: تاکنون ۲۱ دستگاه اجرایی استان به زیرساخت داده‌های مکانی متصل شده‌اند و بیش از یک‌هزار و ۲۲۹ لایه اطلاعاتی در سامانه استان ثبت شده که از اهداف تعیین‌شده نیز فراتر رفته است. 

مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری افزود: لرستان در حوزه پنجره واحد مدیریت زمین، آمایش سرزمین و اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی نیز از جایگاه مطلوبی در سطح کشور برخوردار است. 

بکتاش با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی استعلام نقشه و اطلاعات مکانی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پیش از اجرای پروژه‌های عمرانی و مطالعاتی از طریق این سامانه از وجود یا نبود اطلاعات و نقشه‌های مورد نیاز مطلع شوند تا از انجام مطالعات تکراری و تحمیل هزینه‌های اضافی به بیت‌المال جلوگیری شود.

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